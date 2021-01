Una mamma per amica / foto Mediaset

Una mamma per amica, di nuovo insieme ha segnato il ritorno sui teleschermi delle Gilmore Girls dopo quasi un decennio dalla puntata finale della settima stagione. Un sequel scritto e diretto dalla creatrice Amy Sherman-Palladino, insieme al marito Daniel, che ci ha permesso di tornare ancora una volta nella magica Stars Hollow e nelle vite di Lorelai, Rory e tutti gli strambi protagonisti della bizzarra cittadina del Connecticut!

Un’ottava stagione che mantiene intatto lo spirito stravagante della serie originale e che, in pieno stile Gilmore, ci ha mostrato attraverso quattro stagioni di profondo cambiamento (Inverno, Primavera, Estate e Autunno) una sorta di “coming of age” delle amate protagoniste – Emily inclusa – fino a sorprenderci con epilogo scioccante, nel quale attraverso le famose quattro parole finali è stata lanciata una bomba: Rory, la piccola e razionale Gilmore, è incinta.

Una gravidanza del tutto inaspettata che sembra più un cliffhanger che un vero e proprio finale, ma soprattutto che ci ha lasciati con tanti punti di domanda: chi è il papà del bambino? Sarà una madre single? Logan ha sposato Odette? Jess tornerà mai da Rory? Lorelai e Luke sono felici? Come procede la “nuova” vita di Emily? Tante, troppe domande che potrebbero trovare risposta solo realizzando nuovi episodi.

Nel corso degli ultimi quattro anni (il revival è stato rilasciato da Netflix nel 2016), le due protagoniste Lauren Graham e Alexis Bladel non hanno mai escluso la possibilità di un altro ritorno a Stars Hollow (impegni di lavoro permettendo). Anche Netflix non ha mai nascosto la volontà di continuare a raccontare la storia delle Gilmore: “Se Amy è aperta all’idea, lo siamo anche noi. Questo show ha una portata internazionale e siamo entusiasti di come le persone hanno preso a cuore il revival“, aveva dichiarato in un’intervista Ted Sarandos, capo dei contenuti della piattaforma di streaming. Ma cosa ne pensa Amy Sherman Palladino?

La geniale sceneggiatrice, nei mesi scorsi durante un panel virtuale organizzato in occasione del Woodstock Film Festival, è tornata sull’argomento accendendo una luce di speranza sulla possibilità di un secondo capitolo del revival:

Una mamma per amica: di nuovo insieme lo abbiamo fatto in un momento perfetto, in cui ci guardavamo l’un altro e dicevamo “beh, prendiamoci un paio di mesi, passiamo del tempo insieme e ricordiamoci perché siamo stati pazzi insieme”. È stata una bellissima esperienza. Credo davvero che se ci fosse un momento giusto e le ragazze (Graham e Bledel) fossero libere, un altro revival potrebbe accadere.

La creatrice ha poi detto che spesso lei e suo marito Daniel immaginano come potrebbe continuare la storia:

Camminiamo per strada e all’improvviso diciamo ‘Cavolo, questa sarebbe una grande storia per le Gilmore!

Insomma, le premesse per continuare ci sono tutte: creatori, cast e produttori sono pronti a tornare. Bisogna solo avere un pizzico di fortuna e aspettare l’incastro perfetto di ogni tassello per completare un nuovo puzzle che ci permetterà di tornare a casa nella familiare e accogliente Stars Hollow. E ora, in perfetto stile Gilmore, concludiamo con le nostre quattro parole: Grazie Amy Sherman Palladino.

