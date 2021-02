STEFFY / Beautiful

Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, il risultato del test di paternità del secondo figlio di Steffy Forrester rischia di essere una bomba fatale, non solo per la relazione della ragazza con John “Finn” Finnegan, ma anche per il matrimonio di Liam e Hope Spencer.

Proprio l’ex marito di Steffy, infatti, sarebbe il padre del bambino. Ma, come da tempo vi stiamo suggerendo, la storyline fin da subito era in odore di “inganno” e sempre più indizi avvalorano quello che era il nostro sentore iniziale: non solo l’analisi sarebbe stata alterata, ma a farlo sarebbe stato Vinny Walker, l’amico di Thomas.

Beautiful, anticipazioni americane: VINNY ha “favorito” il sogno d’amore di THOMAS?

Sebbene quest’ultimo abbia affermato di volere il bene di Hope e che questo significa salvaguardare il suo matrimonio con Liam, lo stilista continua ad amarla e Vinny lo sa fin troppo bene. Lo spensierato spacciatore, dunque, desidera che l’amico realizzi il suo sogno d’amore con la giovane Logan e sabotare il suo rapporto con Liam permetterebbe di aprire un promettente varco per Thomas.

Come già riportatovi, Ridge spingerà il figlio a non seguire i consigli di Vinny ma, intanto, il fatto che Liam abbia un secondo figlio con Steffy getterà Hope nella disperazione. La giovane è stata chiara: proprio il risultato del test le fa sembrare un’impresa impossibile riuscire a perdonare il marito. Per quanto ferita, infatti, il tradimento era avvenuto a causa di un malinteso da parte di un Liam convinto che la moglie gli fosse infedele.

Beautiful, trame americane: VINNY, guarda caso, lavora in ospedale…

E sebbene per Hope il marito abbia mostrato di non avere affatto fiducia in lei, col tempo la ragazza sarebbe riuscita a superare l’accaduto (specie per via di Beth), ma la nuova paternità di Liam con una donna diversa rischia adesso di essere la pietra tombale del loro matrimonio.

Veniamo ora al nuovo indizio che ha cementato l’ipotesi che Vinny abbia in qualche modo contaminato il test: il ragazzo si è presentato da Thomas, lamentandosi di un nuovo lavoro che lo tiene impegnato e lontano dalla vita senza pensieri a cui è abituato: un impiego che richiede una divisa inconfutabile… ossia un camice bianco!

Pare proprio che Vinny lavori in ospedale e, se non bastasse, un nuovo promo per le prossime puntate in onda negli USA lo ritrae proprio impegnato in un laboratorio! Dunque il mistero, almeno per i telespettatori si risolverà prestissimo?

Sì perché nello stesso trailer si può vedere anche un Thomas arrabbiato, intento ad interrogare l’amico su un suo eventuale ruolo nel falsificare il test. Lo stilista scoprirà che Vinny è stato colui che ha sancito Liam come il padre del bambino? E se sarà così, stavolta vincerà la tentazione di nascondere un segreto a Hope e Steffy?

Ma Vinny ha veramente falsificato il test, come era facilmente intuibile da settimane, o gli autori hanno deciso di nascondere dietro questa ovvietà uno sviluppo meno scontato? Una rivelazione così precoce rischia di porre immediatamente fine alla trama oppure di “regalarci” solo interminabili mesi di attesa, prima che la verità venga puntualmente scoperta.

Va però sottolineato un dettaglio: l’analisi è stata fatta solo su un campione biologico, proveniente da Finn; dato che i candidati alla paternità sono due, infatti, è sufficiente che solo uno si sottoponga al test (in caso di compatibilità negativa è automatico che il padre sia il secondo uomo). Al momento non sappiamo ancora se Vinny abbia modificato il test dopo averne visto il risultato oppure lo abbia fatto senza sincerarsi che indicasse Finn come il padre.

In quest’ultimo caso, dunque, non è detto che il figlio di Steffy sia il suo. Insomma, il test sarebbe comunque da ripetere e Liam potrebbe essere ancora in corsa come papabile genitore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

