Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni delle future puntate italiane della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato della partenza dei coniugi Bellita del Campo (Maria Gracia) e José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) per l’Argentina, al fine di raggiungere la figlia Cinta (Aroa Rodriguez) e il genero Emilio (Josè Pastor).

Tuttavia, nonostante l’allontanamento dei proprietari, casa Dominguez continuerà ad essere uno scenario abbastanza presente. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, trame: Josè Miguel e Bellita partono con Alodia

Se vi è capitato di leggerci in precedenza, sapete già che Bellita e Josè Miguel decideranno di lasciare Acacias nel momento in cui Emilio comunicherà loro tramite un telegramma che Cinta ha rischiato di subire un aborto spontaneo.

A quel punto, la Del Campo non se la sentirà di lasciare sola la figlia e, oltre ad abbandonare il tour promozionale del suo nuovo disco, preparerà nei minimi dettagli la sua nuova trasferta, cosciente del fatto che potrebbe protrarsi anche per tantissimi mesi.

Insieme ai Dominguez partirà anche la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla), che inizialmente cercherà di tirarsi indietro per via della sua paura a viaggiare su una nave. Comunque sia, l’appartamento degli artisti verrà presto usato in incognito da un altro personaggio…

Una Vita, news: Cesareo scopre che Santiago è ritornato in città

Tutto ciò avverrà in concomitanza con il ritorno ad Acacias di Santiago / Israel Becerra (Aleix Melé), l’uomo che si è fatto passare per tanto tempo come il marito della defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Il primo a rendersi conto della presenza dell’uomo nel quartiere sarà il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea), che però accetterà di non denunciarlo alle autorità (Santiago, ve lo ricordiamo, è ancora indagato per la morte della brasiliana) quando preciserà di essere arrivato lì per inchiodare alle sue responsabilità la vera assassina della “moglie”, ossia Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Partendo da questi presupposti, Becerra agirà dunque indisturbato e inizierà a seguire la dark lady, finché non arriverà ad introdursi nella portineria di Acacias 38 per rubare a Jacinto (Jona Garcia) sia le chiavi dell’appartamento della Salmeron e sia quelle del loft dei Dominguez. Tutto questo per quale ragione?

Una Vita, spoiler: Santiago osserva Genoveva dall’appartamento dei Dominguez

La risposta sarà ovvia: senza dare nell’occhio, Santiago si rifugerà a casa dei Dominguez per osservare meglio tutti i movimenti di Genoveva, che nel frattempo farà il possibile per evitare che lo “smemorato” marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ritorni a lavorare, al fine di non fargli recuperare la memoria.

Becerra sarà dunque vicinissimo alla sua “nemica” e, qualora lo volesse, potrebbe addirittura entrare in casa sua. I telespettatori della telenovela dovranno quindi prepararsi a tantissimi colpi di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

