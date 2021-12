Nell’ultimo anno la fiction Mediaset ha regalato numerose storie che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale 5. Da Buongiorno Mamma! e Svegliati amore mio fino alle ultime novità Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene, la serialità dell’ammiraglia commerciale ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori. Daniele Cesarano, head of drama Mediaset dal 2017, in un’intervista a Tivù si è detto soddisfatto e ha anticipato anche i primi progetti a cui sta lavorando per la nuova stagione.

Dopo vari esperimenti su più generi, Canale 5 ha puntato su serie televisive corali, familiari ed emozionali supportate da attori molto amati dal pubblico televisivo come Sabrina Ferilli, Giuseppe Zeno, Anna Valle e Raoul Bova, sfornando un’ampia libreria di titoli azzeccati che hanno ripagato la scelta. Proprio in virtù di questo successo, Cesarano è al lavoro per incrementare l’offerta della prossima stagione e poter offrire così al pubblico più serate di fiction (al momento Mediaset dedica alla serialità originale solo una serata).

Con gli ultimi titoli, Canale 5 ha parlato alle famiglie e ai giovani con il punto di vista emozionale del family drama (Buongiorno Mamma!), ha intrigato con il mistero e i tanti punti di domanda del giallo melò (Luce dei Tuoi Occhi), fino al racconto dell’amore impossibile di Storia di una famiglia perbene, la serie tratta dal romanzo di Rosa Ventrella.

Subito dopo le festività natalizie, il nuovo anno di Fiction Mediaset ha in serbo numerose sorprese per i telespettatori, da Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca alla serie in costume Più forti del destino, che vede nel cast un trio di attrici (Loretta Goggi, Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, mentre per la quota maschile c’è Sergio Rubini). E ancora: Viola come il mare con l’inedita coppia Francesca Chillemi e Can Yaman, Giustizia per tutti con Raoul Bova e L’ora con Claudio Santamaria.

Tra le prime novità che riguardano invece la prossima stagione, oltre al sequel di Buongiorno, Mamma!, figurano Lady Corleone con Rosa Diletta Rossi e Il patriarca con Claudio Amendola (entrambe targate Taodue). Prevista anche una serie con Sabrina Ferilli (diretta per la terza volta consecutiva dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi), il poliziesco I Pinguini di Ponte Milvio, realizzato da IIF – la stessa casa di produzione di Mina Settembre – e una nuova fiction con protagonista il cantante Massimo Ranieri.

Insomma, dalle parole di Daniele Cesarano è chiaro che Canale 5 continuerà a puntare sempre di più sulla grande fiction con l’impegno di realizzare più titoli per la prossima stagione e magari coprire anche più serate della settimana (come da anni fa con successo Rai 1 con la sua serialità). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.