Trame americane Beautiful: anticipazioni su Sheila

Nelle recenti puntate americane di Beautiful, gli autori avevano messo tutti gli ingredienti per quella che sembrava una lunga storyline, di quelle da poter dare il via, potenzialmente, a molte vicende future: c’era una morte inaspettata, ovvero quella di Finn, e c’era la “vecchia” Sheila Carter in grande spolvero: la donna, pur non volendo, ha sparato al figlio uccidendolo e, soprattutto, ha poi sparato a sangue freddo a Steffy per ammazzarla e far sembrare il tutto una rapina finita male.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 3 maggio: Carter ama Zoe, ma lei l’ha deluso!

C’era anche l’amnesia di una Steffy scampata alla morte, il cui subconscio, incapace di affrontare la perdita, le ha fatto creare nella mente una realtà fittizia in cui era sposata ancora a Liam Spencer. E c’era infine persino una Taylor Hayes che, all’oscuro di tutto, era pronta a dare a Sheila il beneficio del dubbio e l’opportunità di una redenzione.

Questo ricco pasto, tuttavia, sarà consumato caldo, anzi bollente, vista la fretta con cui la vicenda arriverà al momento topico: quello in cui la Carter verrà scoperta!

La storyline, che nelle ultime settimane ha regalato ascolti record negli USA, dove si è toccato il picco più alto dal 2020, va di corsa: l’amnesia di Steffy è durata solo poche ore, sebbene troppe per Brooke Forrester che, fin da quando ha saputo che la figliastra si era svegliata pensando di essere la moglie di Liam, ha insistito affinché le venisse detta subito la verità, ritenendo che tutto questo avesse gettato un terribile peso su Hope Spencer. La questione ha creato momenti d’attrito tra le Logan e Taylor, desiderosa che alla figlia venisse lasciato il tempo di riprendere le forze una volta uscita dal coma, prima di sconvolgerla con la verità e rischiando di comprometterne la ripresa.

Se in un primo momento Bridget e il neurologo di Steffy si sono schierati col parere di Taylor, è bastata una sola notte perché Steffy fosse ritenuta abbastanza forte da essere informata di tutto. Accompagnata dai familiari, la mente della ragazza si è sbloccata, portandola a dover fare i conti con il terribile lutto. Dimessa praticamente subito, Steffy continuerà la sua convalescenza a casa e lì riceverà la visita di Sheila, desiderosa di poter avere un rapporto con il nipote, Hayes.

Va detto che, in un paio di momenti, la Carter in ospedale ha provato a far fuori Steffy, pensando di poter far apparire tutto come un’overdose da oppiacei, visti i precedenti di dipendenza della Forrester. I tentativi sono falliti, ma Sheila inizierà a pensare che Steffy non recupererà mai la parte di memoria che le permetterebbe di rammentare che è stata lei a sparare. Ebbene, Sheila si sbaglia di grosso!

Già nelle prossime puntate USA, Steffy si ricorderà tutti i dettagli della notte dello sparo e, assieme a Ridge e Taylor, tenderà una trappola a Sheila: un confronto decisivo in cui le bugie della Carter verranno scoperte! Ma, a quel punto, la Carter come potrà farla franca?

In molti pensavano che la fine di questo nuovo capitolo di Sheila a Beautiful sarebbe arrivata proprio con la rivelazione della sua colpevolezza per l’omicidio di Finn: a quel punto non sarebbe restata che la prigione o una nuova latitanza. E il momento sembra già arrivato, essendo difficile pensare che i Forrester non la denuncino o che si lascino di nuovo avvicinare da lei…

Eppure, a sentire Kimberlin Brown, il tempo per un nuovo addio a Sheila non sarebbe nei programmi: “Spero proprio di no“, ha twittato l’interprete ai fan che ipotizzavano la sua uscita di scena. Parlando del suo futuro nella soap, l’attrice ha spiegato di aver firmato un contratto a lungo termine: certo, nelle soap made in USA i contratti possono essere rivisti e rescissi più o meno ogni tre mesi, ma per il momento Kimberlin non andrà da nessuna parte. Entusiasta di aver ripreso l’impegno con Beautiful, si dice sicura che, se anche Sheila dovesse finire in prigione, gli autori troverebbero un modo per rendere la sua uscita di scena solo temporanea.

Ricordate che questa trama era stata anticipata sostenendo che niente sarebbe stato più lo stesso, cambiando per sempre la soap? Per ora sembra difficile pensarlo, visto che la vicenda appare in procinto di chiudersi già dopo un mese scarso. Non è che, piuttosto, hanno ragione quei telespettatori americani che ritengono il tutto ridotto ad un escamotage per riprendere il triangolo tra Hope, Liam e Steffy, associato a quello “senior” tra Ridge, Brooke e Taylor?

Sì, perché quest’ultima, mentre il genero Finn moriva, si diceva felice che Steffy si fosse liberata dal circolo vizioso con Liam, ma ora la psichiatra sembrerebbe incline a pensare che proprio il giovane Spencer debba aiutare Steffy a riprendersi. Mentre il legame tra i due ex turberà Hope, preoccuperà anche mamma Brooke, decisa a difendere il matrimonio della figlia (oltre al proprio, traballante, con Ridge). Per la Logan, insomma, Taylor al capezzale della figlia morente avrebbe già attuato strategie per portare via loro i consorti.

Tutto sembrerebbe insomma focalizzarsi nuovamente sulla vita sentimentale di Liam, delle sue pretendenti e dei loro familiari in lotta per assicurarsi che la propria figlia non si perda l’ambito partito. Il suo interprete, Scott Clifton, però precisa:

Liam amerà sempre Steffy e, vedendola soffrire, ritiene di dover essere presente per lei, Kelly ed Hayes. Ma è qualcosa di platonico: Liam, per ora, è completamente impegnato nella sua relazione con Hope!

Il personaggio, presto, potrebbe smentire le parole del suo interprete? Liam, intanto, potrà contare su Bill come confidente in questa sua nuova complicata situazione, mentre è certo che la storia, molto presto, dovrà fare i conti con la pausa di maternità di Jacqueline MacInnes Wood: l’attrice, infatti, dovrebbe partorire il suo terzo figlio nella seconda metà di maggio e, per quanto possa puntare anche stavolta su una pausa il più breve possibile, Steffy dovrà per forza di cose assentarsi dal video per qualche tempo.