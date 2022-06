Un Altro Domani anticipazioni: Victor bacia Carmen ma…

Trame Un altro domani: anticipazioni su Carmen e Victor

Grazie al suo soggiorno in Africa, Carmen Villanueva (Amparo Piñero) avrà presto un corteggiatore. Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la protagonista della nuova telenovela iberica farà breccia nel cuore di Victor Velez de Guevara (Jon López), il figlio del potente Ventura (Iago Garcia).

Un Altro Domani, news: Carmen distrutta per la morte di Dayo

Tutto partirà in seguito alla morte dell’operaio di colore Dayo (Malcolm Treviño-Sitté), che verrà ucciso al termine di uno sciopero organizzato contro la fabbrica di Francisco (Sebastián Haro). A quel punto, Carmen si sentirà in colpa per la morte dell’uomo, visto che qualche giorno prima aveva cercato di stabilire un accordo con lui per dare termine alla protesta e riprendere i lavori nell’azienda gestita dal padre.

Dato che verrà vessata dagli altri operai, che la riterranno indirettamente responsabile della triste fine dell’amico, la Villanueva si chiuderà in un silenzio profondo ed eviterà di uscire dalla sua stanza perché si sentirà estremamente in colpa per ciò che è capitato a Dayo. Almeno finché Victor non ci metterà lo zampino…

Un Altro Domani, spoiler: Victor bacia Carmen

Col suo modo di fare affabile, il giovane convincerà infatti Carmen a fare una passeggiata insieme a lui per la giungla e le spiegherà i segreti del luogo che tanto la affascinano. Spronata dalla tata Agustina (Mar Vidal) e dall’amica Linda (Esperanza Guardado) a dare una possibilità al giovane, la Villanueva accetterà poi di andare al cinema al fianco di Velez de Guevara e passerà una serata spensierata al suo fianco.

La complicità raggiunta rischierà però di sfasciarsi nel momento in cui, al termine della serata, Victor deciderà di fare il passo più lungo della gamba e, con estrema intraprendenza, bacerà Carmen sulle labbra.

Sorpresa, la ragazza schiaffeggerà immediatamente il suo corteggiatore, anche se poi lo perdonerà e gli permetterà di rivederla (specificando però che il loro rapporto è soltanto un’amicizia). Sarà però abbastanza chiaro che Victor, da inguaribile donnaiolo, vorrà continuare a provarci con lei.

Un Altro Domani, trame: Patricia vuole che Victor conquisti Carmen

Come facilmente prevedibile, il bacio improvviso genererà diverse dinamiche: ad esempio, lo “schiavo” Kiros (Iván Mendes) si troverà ad assistere all’avvicinamento tra Carmen e Victor e non potrà fare a meno di provare una sorta di gelosia nei riguardi della ragazza (con cui avrà messo le distanze subito dopo la morte di Dayo).

Chi invece gioirà per l’apparente sintonia tra i due giovani sarà invece la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acuesta), la quale spererà che Victor conquisti Carmen al punto tale da convertirla nella propria moglie (ciò nella speranza che Ventura possa poi condonare un grosso debito a Francisco non appena saranno diventati consuoceri).

Patricia sarà quindi decisamente interessata a far sì che il matrimonio vada a buon fine. E tra l’altro, col trascorrere degli episodi, sarà abbastanza chiaro che è stata proprio lei ad ordinare l’assassinio di Dayo per fermare sul nascere le pretese sul lavoro degli operai…