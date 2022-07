Il paradiso delle signore 7 e Sei sorelle, ecco la nuova programmazione da settembre

Il paradiso delle signore quando ricomincia? Tutte le news

Mancano circa due mesi all’inizio della nuova programmazione autunnale della Rai, che vedrà tornare in onda i suoi programmi più amati (oltre a diverse novità, anche in campo fiction). E tra i vari ritorni, ovviamente non può mancare Il paradiso delle signore, la cui settima stagione si sta girando già da fine maggio. Quale sarà, da settembre in poi, l’orario di messa in onda della popolare fiction daily?

Il paradiso delle signore 7: l’orario di messa in onda non cambia

Esattamente lo stesso a cui siamo abituati da anni. Le vicende del grande magazzino milanese ci faranno compagnia su Rai 1 (con tutta probabilità dal 12 settembre) dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa, ovvero subito dopo Oggi è un altro giorno. Un piccolo “disturbo” alla lunga marcia del Paradiso potrebbe esserci tra fine novembre e la prima decade di dicembre, perché a quell’ora sono previsti degli incontri di calcio valevoli per il Mondiale che si svolgerà in Qatar; vedremo meglio al momento giusto come cambierà la programmazione per effetto dell’importante evento sportivo.

Con la ripresa del Paradiso, ritroveremo anche le repliche del sabato pomeriggio su Rai Premium, molto gradite da tutti coloro che strada facendo si sono persi qualche episodio: l’orario in questo caso è quello delle 15.15 (verranno riproposte tutte le cinque puntate andate in onda in settimana).

Sei sorelle: da settembre su Rai Premium il giovedì in prima serata

L’inizio de Il paradiso delle signore 7, com’è ovvio, farà sparire dai palinsesti di Rai 1 Sei sorelle, la soap spagnola che da qualche tempo sta sostituendo proprio Paradiso durante il periodo estivo. Che fine faranno da settembre le sorelle Silva? Semplice: si trasferiranno su Rai Premium e occuperanno la fascia in prime time del giovedì sera, diventando a tutti gli effetti una fiction settimanale di prima serata (saranno trasmesse due puntate in fila, a partire dalle 21.15 fino alle 23.15).