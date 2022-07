Spoiler Terra amara: Zuleyha rivede Yilmaz, ma il tempo della verità è lontano!

Che cosa farà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) appena scoprirà di essere stata ingannata da tutti e che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) è ancora vivo? Per saperlo, bisognerà osservare con attenzione quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, dato che la ragazza sarà disposta a tutto pur di riunirsi al suo amato, nonostante il matrimonio con Demir Yaman (Murat Ünalmış). La suocera Hünkar (Vahide Perçin) utilizzerà però l’arma del ricatto per farla desistere…

Terra Amara, news: Züleyha scopre che Yilmaz è ancora vivo

Le anticipazioni segnalano che Züleyha apprenderà che Yilmaz è ancora vivo nel bel mezzo di una festa organizzata nel club più prestigioso di Çukurova. Dato che il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) gli avrà regalato la proprietà di una fabbrica, Yilmaz si presenterà lì in quanto imprenditore, sconvolgendo la Altun (che, al contrario, lo credeva morto ormai da mesi a causa di un incendio scoppiato mentre si trovava in carcere).

Demir porterà via Züleyha dalla festa prima che possa parlare con Yilmaz, che però non vorrà proprio saperne di ritornare nella tenuta e si butterà dall’automobile in corsa durante uno scontro piuttosto acceso col consorte (dove gli ribadirà che Yilmaz sarà sempre suo marito nel suo cuore). Ovviamente, la Altun resterà ferita e perderà i sensi, motivo per il quale Demir riuscirà a riportarla a casa.

Terra Amara, spoiler: Hünkar ricatta Züleyha

Tutto questo a quali risvolti porterà? Il mattino successivo, dopo che sarà stata medicata dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), Züleyha persisterà con l’idea di ricongiungersi a Yilmaz, tant’è che comunicherà a Hünkar che intende dire a Demir che il piccolo Adnan non è suo figlio. Neanche a dirlo, la donna non si farà trovare impreparata e le farà presente che, qualora dovesse parlare, non potrebbe di certo dimostrare ciò che dice e che Demir farebbe di tutto pur di impedirle di stare con il bambino.

Attraverso il ricatto, Hünkar dirà dunque alla nuora di stare al suo posto, perché per lei comincerebbe un inferno. Tali parole, ovviamente, spaventeranno Züleyha, che cercherà aiuto in Sabahattin (ossia l’unico che sa che è Yilmaz il padre di Adnan).

Terra Amara, trame: Sabahattin dà un consiglio a Züleyha

Anche in questo caso, Züleyha dovrà però fare un passo indietro: su sua domanda diretta, Sabahattin le mentirà dicendo che non era al corrente del fatto che Yilmaz fosse ancora vivo e le farà presente che non le conviene mettersi contro Hünkar e Demir, due persone senza scrupoli che non esitano a far fuori eventuali nemici con mezzi illeciti.

Alla Altun non resterà quindi altra scelta se non chiedere perdono alla suocera per come si è comportata e si preparerà a stare lontana, almeno in teoria, da Yilmaz. Il tempo della verità, insomma, è ancora lontano… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.