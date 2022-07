Spoiler Un altro domani: il furbo piano di Carmen Villanueva

In che modo Carmen Villanueva (Amparo Piñero) cercherà di scoprire se Patricia Godoy (Silvia Acosta) è davvero coinvolta nella morte della sua adorata tata Agustina (Mar Vidal)? Semplice: sotterrando astutamente l’ascia di guerra. Nelle prossime puntate di Un Altro Domani, la giovane darà infatti il via ad un piano per cercare di smascherare la dark lady…

Un Altro Domani, news: la morte di Agustina e i sospetti su Patricia

Come sapete, Agustina morirà perché Patricia scambierà i flaconi dei due medicinali che il dottor Garrido le aveva prescritto per riprendersi dalla polmonite. Un particolare che Carmen apprenderà grazie alla testimonianza della domestica Sibebi (Betizia Bismark), che le farà presente che la Godoy si era offerta come volontaria per somministrare le medicine ad Agustina il giorno precedente alla sua morte.

Tuttavia, anche in questo caso Patricia riuscirà a difendersi dalle accuse successive di Carmen, spingendo Sibebi a prendersi la colpa del crimine (ciò per evitare la condanna a morte a causa di una relazione omosessuale con una sua coetanea). A quel punto Francisco (Sebastian Haro) crederà alle parole della sua amante ma Carmen, dato che sarà certa della colpevolezza della matrigna, deciderà di abbandonare la tenuta familiare e si trasferirà momentaneamente a casa di Victor (Jon Lopez) e dei genitori Ines (Barbara Oteiza) e Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia).

Un Altro Domani, spoiler: Carmen fa finta di rappacificarsi con Patricia

Occhio a quello che succederà quando Patricia convincerà Ventura a favorire un matrimonio tra Victor e Carmen, per consentire a Francisco di saldare definitivamente il debito che ha con lui. Per via dell’accordo, il Villanueva Senior penserà infatti di invitare la figlia nella tenuta per cena, ma le assicurerà che la Godoy non sarà presente. Quando arriverà sul posto, Carmen si troverà invece di fronte alla matrigna ma inaspettatamente avrà con lei un atteggiamento decisamente morbido.

Invitata da Francisco a dare una possibilità alla donna, soprattutto in virtù del fatto che sarebbe stato dimostrato che è Sibebi la colpevole della morte di Agustina, Carmen chiederà inaspettatamente scusa a Patricia, che ricambierà e le dirà che da quel momento in poi potrà sempre contare sul suo appoggio. Nelle scene successive, emergerà però che la pace tra le due donne è stata soltanto una messinscena…

Un Altro Domani, trame: Carmen confessa a Victor il suo piano

Eh sì: dopo aver chiesto a Francisco e Patricia di permetterle di restare ancora per qualche giorno a casa dei Velez de Guevara, Carmen avrà modo di parlare con Victor della rappacificazione con la Godoy e gli spiegherà di aver soltanto finto di sotterrare l’ascia di guerra per spingere la donna a fidarsi di lei ed incastrarla per l’assassinio di Agustina al momento più opportuno.

Insomma, Carmen non avrà affatto rinunciato alla ricerca della verità. Ma Victor sarà proprio il confidente migliore per parlare dei suoi dubbi? Quel che è certo è che, nei minuti successivi alla conversazione, il ragazzo riceverà da Francisco la proposta di entrare a far parte dello staff della fabbrica, esattamente come Ventura avrà chiesto per non opporsi al matrimonio “sana debiti” con Carmen…