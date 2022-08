Spoiler USA Beautiful: Ridge, Taylor e Brooke, qualche bacio di troppo, qualche foto di troppo…

Da alcune settimane, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, Ridge e Brooke Forrester hanno superato la crisi che, per mesi, li aveva visti nuovamente separati. L’aver scoperto il ruolo di Sheila Carter nel “bacio alcolico” che la Logan aveva condiviso con Deacon Sharpe la notte dell’ultimo dell’anno aveva ammorbidito il risentimento dello stilista nei confronti della moglie: Ridge non aveva mai rimproverato a Brooke la ricaduta nell’alcol (da questo punto di vista l’aveva anzi sostenuta), ma non le aveva perdonato l’avergli tenuto nascosto il bacio con Deacon e l’insistenza nel difendere l’ex amante.

Brooke dal canto suo, pur di attrarre il consorte (pericolosamente vicino all’ex moglie Taylor Hayes), aveva offerto proprio l’esilio di Deacon dalla sua vita e dalla sua proprietà. In pratica, Hope è libera di passare del tempo col padre da donna adulta quale è, ma lui non deve avvicinarsi alla villa, compreso lo chalet dove la ragazza vive con Liam. Una decisione mal digerita da Hope che, sebbene contenta per il ricompattarsi del matrimonio materno, vorrebbe campo libero per il padre.

Beautiful, news americane: Ridge e Taylor di nuovo vicini…

Ora che la situazione ha ritrovato una sua chiarezza, le cose potrebbero però complicarsi su entrambi i fronti della coppia. Iniziamo con Ridge che passerà alcuni giorni a Montecarlo con Taylor: i due, inizialmente partiti per far visita a Steffy (in clinica per depressione), saranno parte integrante del felice ricongiungimento della figlia col marito Finn, creduto morto ma invece vivo e vegeto.

L’atmosfera felice porterà i due ex coniugi a condividere nuovi momenti di vicinanza. Un atteggiamento molto fisico tra i due, in realtà, non è mai mancato negli ultimi mesi: a parte un paio di baci scambiati durante la separazione di Ridge, quest’ultimo ha sempre il “vizietto” di abbracciare, toccare, sfiorare la psichiatra, in modo forse non proprio opportuno per un uomo sposato. Ora Ridge e Taylor si baceranno di nuovo e la stessa Steffy non potrà non notare le nuove vibrazioni provenienti dai genitori.

Beautiful, trame americane: Ridge infastidito dalle foto di Brooke e Deacon

Intanto, a Los Angeles, sarà Brooke a trovarsi in una nuova situazione ad alto rischio: tutto nascerà da un momento di allegria che la Logan condividerà con Deacon e Hope, con quest’ultima che scatterà una foto dei genitori e la condividerà sui social. Il gesto sarà in risposta alla foto di Finn e Steffy che posterà Taylor.

Tuttavia Ridge non sarà affatto contento di vedere la moglie in compagnia dell’uomo che aveva promesso di non frequentare. Indispettito che Brooke sia in compagnia di Deacon nel suo ufficio alla Forrester Creations già la prima volta che lui è fuori città, Ridge si riavvicinerà a Taylor e da qui il bacio tra i due ex.

Beautiful, notizie USA: Deacon e Taylor, c’era aria di avvicinamento ma poi…

Intanto, data la presenza massiccia di Hope sui media, lo scatto diventerà presto virale. Brooke ne sarà fortemente turbata, temendo la reazione che potrebbe avere il marito vedendolo. Si arriverà ad un nuovo dramma coniugale? Quello che è certo è che Steffy si farà nuovamente promotrice di un ritorno di fiamma tra i genitori, tornando ad esortare il padre a tornare con Taylor.

Per quanto riguarda Deacon e Taylor, vi avevamo segnalato aria di avvicinamento. I due, che mai avevano interagito molto in passato (neanche quando erano entrambi membri della famiglia Forrester), si erano trovati a simpatizzare per via delle rispettive nuove delusioni amorose. E ad essere la più incoraggiante verso un atteggiamento positivo di cambiamento era stata proprio Taylor. Niente di compromettente, se non i semi di una possibile amicizia…

In realtà a Beautiful gli amori sono sempre più frettolosi nel nascere e, a quanto pare, i due avevano già iniziato ad avvertire “un qualcosa”. Abbastanza per parlarne al momento della partenza di Taylor per il principato di Monaco: la donna ha infatti deciso di troncare sul nascere qualunque cosa si sia creata tra loro.

Entrambi non hanno voluto mettere un’etichetta sulla sintonia rapidamente insorta, ma Taylor ritiene sia saggio evitare Deacon: la sua famiglia ha vissuto già troppa sofferenza negli ultimi mesi e non vuole aggiungere altri motivi di tensione. Deacon, certo che Taylor sia almeno incuriosita da lui, pensa che la donna non sia affatto uscita dal tunnel rappresentato dall’amore per Ridge e che, semplicemente, lei non voglia far arrabbiare l’ex. Comunque sia, Sharpe non vuole rinunciare a sperare che possano esserci ancora delle chance…