Spoiler Un altro domani: un clamoroso licenziamento!

L’ennesima cattiveria della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) rimetterà tutto in gioco nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Al culmine di una discussione, la donna deciderà infatti di licenziare la “figliastra” Carmen Villanueva (Amparo Piñero) generando una serie di reazioni a catena…

Un Altro Domani, news: Carmen scopre che Patricia è l’azionista maggioritaria della fabbrica

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui Patricia convincerà il compagno Francisco (Sebastian Haro) a prendersi un periodo di riposo. Una decisione che, ovviamente, non troverà il benestare di Carmen, che entrerà ancora di più in collera appena il padre le confesserà che Patricia si è trasformata nell’azionista maggioritaria della fabbrica poiché l’ha spinto a cederle alcune quote che, un domani, sarebbero spettate a lei.

Anche se Francisco sottolineerà che ha preso tale decisione anche per evitare che l’azienda passasse nelle mani dei Velez de Guevara in seguito al suo matrimonio con Victor (Jon Lopez), Carmen riterrà che Patricia stia cercando in ogni modo di fare fuori il padre dall’attività. Questa sarà la ragione che spingerà la ragazza ad affrontare la sua acerrima nemica, ma il litigio che si verrà a creare avrà un risvolto decisamente inaspettato…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia licenzia Carmen!

Eh sì: oltre ad accusarla di voler estromettere ad ogni costo Francisco da ogni ruolo di rilievo della fabbrica, Carmen farà presente a Patricia che non ha ancora rinunciato all’idea di dimostrare che è stata lei ad uccidere la tata Agustina (Mar Vidal). Tale accusa, per l’ennesima volta, farà imbestialire la Godoy, tant’è che la donna farà presente alla “figliastra” che può prendere tutte le sue cose perché… è licenziata!

Da un lato, visto che sarà presente nel momento della discussione, Victor cercherà di mediare tra le due litiganti ma Patricia si mostrerà irremovibile circa la decisione presa; dall’altro Carmen sarà incredula di fronte al suo licenziamento ma non potrà fare altro che andare via, con grosso dispiacere del Velez de Guevara che cercherà di farla ragionare ritenendo che la Godoy non sia il mostro che descrive.

Un Altro Domani, trame: Angel medierà tra Patricia e Carmen?

Nelle ore successive, Carmen si confronterà con Francisco su quanto avvenuto. Anche se non sarà stato messo al corrente da Patricia del licenziamento della figlia, il Villanueva Senior tenterà di far comprendere alla ragazza che è stato lui a prendere la decisione di allontanarsi dalla fabbrica, a causa dei suoi problemi col gioco e con l’alcool. Tali parole non convinceranno però Carmen, certa del fatto che il padre sia stato abilmente manipolato dalla sua compagna.

Una tesi che la giovane riporterà anche ad Angel (Ivan Lapadula), il quale ovviamente tenderà a difendere la madre. Tuttavia, possiamo anticiparvi che il dialogo tra la Villanueva e la Godoy farà da apripista ad una possibilità per Carmen di ritornare in fabbrica, dato che il ragazzo andrà da Patricia in cerca di una soluzione. Riuscirà a intermediare tra le due?