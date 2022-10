Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: nuovi indizi su CHRISTOPH e ELENI

La diciottesima stagione di Tempesta d’amore potrebbe portare una grande rivelazione per Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Oltre a ritrovare l’amore con Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), l’albergatore potrebbe infatti anche scoprire di avere avuto una figlia da quest’ultima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni è la figlia di Alexandra e Markus

Tanto sa essere spietato coi propri nemici, tanto è generoso con i propri cari, a partire dai figli. Padre severo ma amorevole, Christoph ha più volte dimostrato di essere pronto a tutti per il bene dei figli. E l’elenco di questi ultimi potrebbe essere più lungo di quanto Saalfeld creda…

Se un paio d’anni fa l’albergatore ha scoperto che Boris (Florian Frowein) aveva un gemello che fu rapito ancora in fasce – Tim – come sappiamo anche Eva (Uta Kargel) ha dato alla luce un bambino di cui Christoph è a propria insaputa il padre. E non è finita qui!

Come vi abbiamo anticipato, prima di sposare Xenia (Elke Winkens), Christoph ebbe una lunga relazione con Alexandra, che diede alla luce una bambina poco dopo essere stata lasciata da Saalfeld. La bimba – Eleni (Dorothée Neff) – fu riconosciuta da Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) come figlia propria… ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph è il vero padre di Eleni?

Come ricorderete, i primi dubbi al riguardo furono sollevati proprio dalla presentazione ufficiale dei personaggi di Alexandra ed Eleni, due volti che occuperanno una posizione di rilievo nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Da qualche giorno, però, sono arrivati nuovi indizi…

Tutto inizierà quando Eleni si avventurerà in montagna per un’escursione e non farà più ritorno. Preoccupata, Alexandra si metterà insieme a Christoph alla ricerca della figlia, riuscendo effettivamente a ritrovarla.

Ebbene, in tal occasione Saalfeld dirà alla sua amata che Eleni le assomiglia tantissimo. Alexandra, invece, sarà certa di vedere nella figlia le caratteristiche del padre. E proprio a tal riguardo la Schwarbach nasconde un terribile segreto…

Le anticipazioni ufficiali non rivelano altro, ma tutto sembra indicare che sia effettivamente Christoph il padre naturale della giovane Eleni. Un sospetto che, se confermato, potrebbe stravolgere per sempre le vite di tutti i personaggi coinvolti. Non ci resta che attendere i prossimi spoiler sulle puntate tedesche per scoprire di più!