Un Altro Domani: Ventura minaccia Carmen!

Fino a che punto Carmen Villanueva (Amparo Pinero) si spingerà nelle sue investigazioni per dimostrare che non è stato Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) a cercare di armare gli africani? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, ossia quando la giovane si troverà a doversi guardare le spalle sia dalla “matrigna” Patricia Godoy (Silvia Acosta) e sia dal mancato suocero Ventura (Iago Garcia)…

Un Altro Domani, news: Victor in carcere, ecco perché

Come già sapete, la storyline partirà nel momento in cui, dopo un periodo di latitanza, Victor accetterà di costituirsi alla guardia civile per il sopracitato crimine a patto che Ventura, il vero responsabile, faccia di tutto per tirarlo fuori dalla galera in tempi brevi. Nonostante l’accordo sancito, il giovane Velez de Guevara inizierà però a pensare agli ultimi avvenimenti, tant’è che avrà come il sentore che anche Patricia sia coinvolta nel brutto affare illegale e ne parlerà con Carmen.

Ovviamente, la ragazza non impiegherà tanto tempo a convincersi della colpevolezza della Godoy ma, dopo essersi scontrata apertamente con lei, non avrà alcuna prova per dimostrarlo, né una pista da seguire. Almeno finché Kiros Nsue (Ivan Mendez) non la metterà al corrente di un particolare…

Un Altro Domani, trame: Carmen e la pista di Victor

Eh sì: durante un dialogo, Kiros dirà di aver assistito ad alcuni momenti in cui alcuni suoi colleghi caricavano in fabbrica degli scatoloni pieni zeppi di armi da consegnare agli altri africani. In quel preciso istante, Carmen capirà di non essersi affatto sbagliata sul conto di Patricia e tenterà invano di mettere il padre Francisco (Sebastian Haro) in guardia.

Appena gli parlerà, la Villanueva scoprirà suo malgrado che anche il papà sapeva del traffico illegali di armi e proprio da lui riceverà l’ordine di non smuovere in alcun modo le acque perché la loro famiglia potrebbe uscirne compromessa per sempre, qualora venisse collegata allo scandalo dell’ipotetica ribellione. Carmen non vorrà però arrendersi perché riterrà ingiusto che Victor paghi per un crimine che non ha commesso e continuerà incessantemente a cercare una prova in grado di incastrare Patricia.

Un Altro Domani, spoiler: Ventura minaccia Carmen!

Una faccenda, decisamente controversa, nella quale comincerà a muoversi anche Ventura. Già sui passi della moglie Ines Acevedo (Barbara Oteiza), disposta a tutto pur di non vedere il figlio marcire in galera, il Velez de Guevara Senior sentirà la necessità di parlare con Carmen e le intimerà di stare al suo posto perché Victor uscirà di prigione come gli ha promesso, senza però che né lui e né Patricia, ossia i veri responsabili, paghino per ciò che hanno tentato di fare.

La minaccia però basterà a fare stare Carmen buona? Assolutamente no… e la situazione diventerà sempre più delicata!