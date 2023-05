La Promessa anticipazioni: Cruz cerca di incastrare Jana per l’omicidio di…

Fin dalle prime puntate italiane de La Promessa la protagonista Jana Exposito (Ana Garces) rischierà di finire nei guai. Arrivata nella tenuta dei marchesi Luján per far luce sulla morte della madre Dolores (Anai Gonzalez) – avvenuta quindici anni prima – e il rapimento del fratellino, la ragazza finirà subito tra le grinfie della dark lady Cruz (Eva Martin), la moglie del marchese Alonso (Manuel Regueiro). E, proprio per questo, rischierà di essere incastrata per l’omicidio del marchesino Tomás (Jordi Coll).

La Promessa, news: le indagini di Jana

La storyline inizierà a prendere piede quando, durante il suo primo giorno, Jana entrerà nello studio di Alonso per frugare tra le sue cose in cerca di una pista da seguire sulla madre Dolores. A quel punto, la giovane verrà colta in difetto da Tomás, fresco di matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada), e rischierà di essere sbattuta fuori dalla tenuta La Promessa in tempi record.

Tuttavia Tomás cambierà radicalmente idea quando, una volta che verrà messa con le spalle al muro, Jana gli confesserà di essere arrivata lì per far luce su quanto successo alla madre Dolores. Appena vedrà il viso di una donna attraverso una fotografia, Tomás accetterà quindi di aiutare la Exposito, promettendogli che il giorno successivo saprà cosa è successo alla donna e al fratello perché sa benissimo chi è il responsabile di tutto quanto.

La Promessa, trame: Cruz uccide Tomás e…

Occhio dunque a quello che succederà successivamente a questo dialogo: dopo aver dato a Jana in pegno la sua fede nuziale, come segno del fatto che intende aiutarla davvero, Tomás si dirigerà nella camera della matrigna Cruz, che non esiterà ad ucciderlo – pugnalandolo con un fermacarte – appena le farà presente che intende parlare al padre Alonso del suo coinvolgimento nella triste fine di Dolores.

Il mattino successivo, tutti gli abitanti de La Promessa saranno dunque scossi appena verrà rinvenuto il corpo senza vita di Tomás. Ovviamente, Cruz non confesserà il crimine e cercherà fin da subito di depistare le indagini, visto che il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) si stabilirà alla villa e interrogherà tutti i residenti in cerca dell’assassino. Proprio per questo, la cattivona della telenovela dovrà trovare un colpevole che paghi al posto suo e, guardo caso, deciderà di inchiodare Jana, l’ultima persona arrivata lì.

La Promessa, spoiler: Cruz cerca di incastrare Jana per l’omicidio di Tomás

Eh sì: dato che l’avrà presa in antipatia sin da subito e sarà stato costretta ad accettarla tra le domestiche della tenuta solo per via del marito Alonso, Cruz chiederà all’ancella Petra (Marga Martinez), l’unica a conoscenza di ciò che ha fatto a Tomás, di nascondere nella camera di Jana l’arma del delitto ancora sporca di sangue.

Per un fortuito caso del destino, dato che si precipiterà nella sua stanza per portare via la fede che Tomás le aveva dato, Jana troverà sotto il suo letto il fermacarte e riuscirà a nasconderlo prima che Vincente lo ritrovi. Una mossa decisiva per la ragazza, ma che presenterà un nuovo problema per Cruz.

Data la mancanza dell'arma del delitto, Funes concentrerà infatti i suoi sospetti su Manuel, il figlio della cattiva della storia. Per quale motivo? Semplice: alla morte di Tomás, sarà infatti diventato il prossimo erede diretto del marchesato dei Lujan, vista l'impossibilità di Catalina (Carmen Asecas), la sorella gemella di Tomas più grande di lui, ad ereditarlo in quanto donna…