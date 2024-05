Endless Love anticipazioni: Kemal e Nihan fanno una scoperta importante ma…

Una scoperta importantissima sembrerà rimettere in gioco tutto quanto nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) entreranno infatti in possesso di un video che sembrerà confermare l’innocenza di Ozan (Barış Alpaykut) nell’omicidio di Linda. Non tutto sarà però come sembra e i nostri protagonisti cadranno vittime dell’ennesima macchinazione di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: ecco il video che sembra scagionare Ozan

Grazie a Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), alleato numero uno del “fratello” misterioso di Emir, Nihan e Kemal arriveranno infatti in una cassetta di sicurezza e troveranno al suo interno un video dove si vedrà chiaramente che Karen, la donna assassinata da Tarık Soydere (Rüzgar Aksoy), ha posizionato sul corpo di Linda un sacchetto di sangue, per simulare la sua morte, poco prima che Ozan le sparasse.

Dato il filmato di pochi secondi, Nihan si convincerà quindi di poter dimostrare l’innocenza del fratello e, grazie a ciò, alzerà la testa con Emir, dato che l’uomo non potrà più ricattarla costringendola a restare sposata con lui (visto che dal suo punto di vista Linda non è morta). Per questo, una volta che gli avrà mostrato il video, Nihan annuncerà a Emir che intende avviare le pratiche del loro divorzio…

Endless Love, trame: Emir fa arrestare Ozan

La positività di Nihan dovrà però scontrarsi presto con la realtà: la nostra protagonista insieme a Kemal vorrà convincere Ozan a costituirsi alla polizia per avviare le indagini sulla presunta morte di Linda (grazie al video del quale è in possesso), ma – anticipando le mosse della consorte – Emir non ci penserà due volte a rivolgersi alle autorità e, attraverso una telefonata anonima, farà loro sapere che Ozan si trovava in compagnia della donna scomparsa, cinque anni prima, l’ultima volta che è stata vista in vita.

La segnalazione verrà quindi presa alla lettera dagli inquirenti, che andranno dritti a casa Sezin per portare Ozan in commissariato. Il risultato? Ozan avrà la sua ennesima crisi di ansia e finirà dritto in ospedale! Tale imprevisto farà ritardare il piano previsto da Kemal e Nihan, soprattutto quando, intimorito dalla paura di finire in prigione, Ozan seguirà alla lettera gli ordini di Emir, che gli fornirà un falso alibi sul giorno della scomparsa di Linda…

Endless Love, spoiler: Linda è morta oppure no?

Fatto sta che, nonostante l’atteggiamento poco collaborativo di Ozan, Nihan sarà sempre più certa del fatto di avere in mano la prova per scagionare il fratello e andrà dritta per la sua strada, ribadendo ai genitori Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e Vildan Acemzade (Neşe Baykent) che presto divorzierà da Emir.

Parole, quelle di Nihan, che non sembreranno scalfire più di tanto Kozcuoğlu, anche quando la donna gli restituirà la fede nuziale e andrà via di casa. In più di un’occasione, Emir specificherà infatti a Nihan che non conviene mostrare alla polizia il video che ha trovato su Karen e Linda, perché la seconda è stata davvero uccisa da Ozan, anche se dalle immagini sembrerà il contrario.

E, ve lo diciamo sin da ora, Emir non starà mentendo, anche se tutto sembrerà propendere in quella direzione… Seguici su Instagram.