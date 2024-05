La Promessa anticipazioni: Petra, tutti sospettano di lei. Ecco perché

La nascita del bambino di Pia Adarre (Maria Castro) sarà al centro della scena nelle puntate estive de La Promessa. Al termine di un difficile parto, il neonato sparirà infatti nel nulla, generando apprensione e sgomento tra tutti i domestici della tenuta. E, come prevedibile, ad un certo punto la sospettata numero uno del rapimento sarà l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: il bambino di Pia sparisce nel nulla

La storyline si accenderà al termine del difficilissimo parto di Pia, che perderà i sensi, senza riprendersi, dopo essere stata assistita per diversi giorni dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) e da Jana Exposito (Ana Garces). A quel punto, dato che la Adarre avrà contratto una pericolosa infezione, accompagnata da una febbre altissima, i domestici dovranno organizzarsi per badare alle esigenze del neonato, senza però mettere da parte il lavoro a La Promessa, che sarà duplicato grazie all’imminente arrivo nella tenuta di Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), il pretendente di Martina (Amparo Pinero).

Tuttavia, durante il turno di sorveglianza di Candela (Teresa Quintero), accadrà l’impensabile: la cuoca si addormenterà per pochi minuti e, al suo risveglio, del piccolino – ancora senza nome – non ci sarà traccia. Una sparizione che metterà a soqquadro la servitù della casa e che genererà alcuni sospetti…

La Promessa, trame: le teorie sulla sparizione del bimbo

Ad esempio, nel corso di un dialogo col maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), Jana inizierà a pensare che a rapire il bambino possa essere stato Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il marito di Pia ipoteticamente fuggito dalla prigione e ritornato nella tenuta per vendicarsi dell’arresto subito. Neanche a dirlo, tale teoria allerterà subito Romulo, perché in fondo Gregorio ha dimostrato tutta la sua follia e sarebbe capace di spingersi fino a quel punto di non ritorno.

Tuttavia, col trascorrere delle ore, i sospetti si concentreranno maggiormente su Petra, dato che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) la incaricherà di essere la governante della tenuta finché Pia non si sarà ripresa. Così, durante un confronto piuttosto acceso, Romulo interrogherà la Arcos sulla sparizione del piccolo Adarre…

La Promessa, spoiler: Petra al centro dei sospetti

Eh sì: nel bel mezzo di un aspro scambio di battute a cui saranno presenti anche Maria Fernandez (Sara Molina) e Simona (Carmen Flores Sandoval), Romulo deciderà di svelare a Petra che il bambino di Pia è ormai svanito nel nulla da diverse ore e le chiederà apertamente se lei sappia qualcosa riguardo quello che è accaduto. Ovviamente, la donna negherà ogni tipo di coinvolgimento nella questione e dichiarerà di essere completamente estranea all’accusa che le è stata indirettamente rivolta.

Le cose staranno però davvero così? Occhio alla reazione di Feliciano (Marcos Orengo): appena si renderà conto che tutti quanti stanno accusando la sorella del rapimento, il nuovo lacchè chiederà a Petra se può fare qualcosa per difenderla, ma la donna lo inviterà a restare calmo asserendo che è usanza abituale dei suoi colleghi accusarla di tutto, come quando le puntarono il dito per l’avvelenamento di Pia, in realtà portato avanti da Gregorio.

Insomma, almeno per ora, Petra non vorrà innescare una guerra, confidando nell’ipotesi che i sospetti sul suo conto si sgonfieranno, come già accaduto in passato. Ma andrà davvero così? Seguici su Instagram.