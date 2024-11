Endless love, anticipazioni puntate 28 e 30 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love di giovedì 28 (in prima serata) e sabato 30 novembre 2024

Hakan e Zeynep stanno preparando le nozze e Zeynep decide di rivelare a Emir la sua intenzione di sposare Hakan. Zehir, nel frattempo, cerca di far parlare Gurcan, ma l’uomo sembra in grave difficoltà e sviene all’improvviso. Zehir lo porta in ospedale e, uscendo, incontra Tarik, che lo stava cercando. Insieme portano Gurcan in ospedale, ma le sue condizioni sono molto gravi.

Mentre proseguono le indagini sul presunto omicidio di Asu, Galip accusa Emir di averla uccisa ma, dopo un drammatico scontro, decide di credere a suo figlio. Il commissario Mercan interroga Kemal e Nihan, i quali le ripetono che non c’entrano niente con la scomparsa di Asu. Kemal era prossimo al divorzio da Asu ma, non avendo firmato i documenti, risulta ancora proprietario delle azioni della moglie. Kemal non ricorda nulla di quanto accaduto la notte della sparizione di Asu, ha solo delle immagini frammentate che non lo aiutano a ricostruire la sequenza delle azioni compiute. Decide, quindi, di andare a visionare le telecamere di sicurezza del palazzo dove lui era andato a parlare con Asu del divorzio. Dai filmati però non lo si vede uscire e questo insospettisce Kemal che immagina siano state cancellate o che ci siano altre uscite. A un certo punto, nel video appare una macchina professionale per le pulizie dei vetri e capisce che quella potrebbe essere la chiave dell’enigma…

Tufan usa Nihan come esca per intrappolare Emir, aggredirlo e accusarlo dell’omicidio di Asu. Nihan, dopo avere evitato che lo scontro tra i due uomini porti a conseguenze irreparabili, soccorre Emir. L’uomo le confessa che, se non può avere altro che la sua pietà, si accontenterà di quella ma non rinuncerà mai a lei. Kemal sospetta che l’assassino di Asu sia entrato attraverso una impalcatura per la pulizia delle finestre, e quando Zehir gli dice che l’impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, si affretta a tornare a casa per cogliere il criminale in flagrante.

Arriva il rapporto della scientifica e i risultati di tutte le analisi puntano il dito su Kemal, così il commissario Mercan si fa dare un mandato per arrestarlo. I preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan vanno avanti, e Vildan spera che l’autopsia faccia chiarezza: qualunque sia il responso, però, non perdonerà mai Zeynep.

Nihan si reca al cimitero per assistere all’apertura della tomba di Ozan. Con grande sorpresa di tutti, la tomba risulta essere vuota. Kemal raggiunge Nihan dopo aver avuto uno scontro acceso con Mercan, intenzionata ad arrestarlo per l’omicidio di Asu. L’uomo riesce a scappare dal cimitero evitando nuovamente l’arresto, ma è intercettato da Emir durante la fuga. Viene portato con la forza in un luogo segreto e, dopo aver subito brutali torture, si decide a confessare l’attentato ad Asu. Nel frattempo, Yigit, Ayhan e Zehir, che non hanno mai smesso di cercare Kemal, intercettando una telefonata di Emir, capiscono che si sta recando da lui e corrono in soccorso del loro amico. Mercan comincia a sospettare che Emir sia responsabile della sparizione di Kemal quando scopre che le sta mentendo spudoratamente. Nihan, per tentare di salvare la vita di Kemal, chiede aiuto a Müjgan. La supplica di convincere Emir a rinunciare al suo piano sanguinario.

Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo. Zehir e Ayhan vengono infatti aiutati da Nihan per liberare l'uomo ma, quando arrivano sul posto, scoprono che Kemal è già scappato. Nihan lo incontra per strada e lo riporta a casa. Qui nota che l'uomo ha diverse ferite, in particolare una sul collo, come un'irritazione. A questo punto Kemal ricorda di aver sentito una puntura proprio in quel punto, prima di perdere i sensi, e ne deduce di essere stato drogato.