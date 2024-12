Endless love riprenderà sabato 28 dicembre, ecco la trama

Arriva il periodo natalizio, accompagnato come sempre da qualche cambiamento nel palinsesto di Canale 5. Per quanto riguarda Endless love, la soap nei giorni delle feste andrà in onda solo il sabato (dal 28 dicembre) e la domenica, “riposando” invece dal lunedì al venerdì. Non ci saranno neanche gli episodi in prima serata del giovedì. Appuntamento dunque a sabato prossimo alle ore 16 circa, ecco la trama:

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di sabato 28 dicembre 2024

Kemal e Nihan sono in tribunale per l'udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il preoccupante ritardo di Emir, alla fine il divorzio va in porto e diventa ufficiale. Emir prosegue tuttavia nelle sue trame alle spalle di Kemal per ottenere vendetta. Zeynep va da Tarik in carcere, sperando che il fratello accetti la sua storia con Emir, essendo sicura che l'arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro Kemal. Con sua sorpresa, poi, Zeynep viene accompagnata da un premuroso Emir ad una visita di controllo…