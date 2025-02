Che Dio ci aiuti 8, cast e trama della fiction di Rai 1 con Francesca Chillemi

L’attesa è finalmente finita: l’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti è pronta a sbarcare in prima serata su Rai 1, a partire da giovedì 27 febbraio. Una delle serie più amate dal pubblico italiano si rinnova con tante novità, a cominciare dal setting, che abbandona le colline umbre per trasferirsi nel cuore pulsante di Roma. Questo cambio di location non è l’unico cambiamento: il cast vede l’introduzione di nuovi personaggi, mentre alcuni volti familiari continuano a far parte della trama. Una stagione che sembra promettere tante emozioni, colpi di scena e, come sempre, tanto cuore.

Protagonista di questa nuova stagione è, senza sorpresa, Suor Azzurra, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Dopo aver preso i voti nella passata stagione, la protagonista inizia un nuovo capitolo della sua vita, ma non è più la giovane suora che tutti abbiamo imparato a conoscere. Ora la ritroviamo in un contesto completamente diverso: una casa-famiglia nel centro di Roma, una struttura che accoglie ragazze in difficoltà, dove Azzurra deve dimostrare di poter essere una presenza di supporto e speranza. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha chiesto di aiutare il direttore della casa, Lorenzo Riva, un uomo di grande esperienza ma con un carattere rigido e un po’ distante dalla visione più calorosa e compassionevole di Azzurra. Inizia così una dinamica che vedrà Azzurra imparare, crescere e, naturalmente, portare con sé quella luce che l’ha sempre contraddistinta, riuscendo a toccare il cuore delle giovani ospiti della Casa del Sorriso.

Lorenzo Riva, interpretato da Giovanni Scifoni, è un uomo segnato dalla tragedia: la morte della moglie lo ha costretto a rivedere completamente la sua vita, cercando di conciliare il suo lavoro di psichiatra con le esigenze della sua famiglia. È un uomo che fa fatica ad adattarsi al caos e alla “follia” della casa-famiglia, dove le ragazze ospiti hanno tutte delle storie difficili alle spalle. E Azzurra, con il suo approccio fuori dagli schemi, non fa che complicare ulteriormente le cose! Tuttavia, con il passare del tempo, Lorenzo si renderà conto che la sua rigidità potrebbe non essere sempre la soluzione migliore, imparando ad apprezzare l’approccio più empatico e meno convenzionale di Azzurra.

Accanto a Suor Azzurra e Lorenzo, incontriamo un gruppo di ragazze che daranno vita a una storia di crescita e di speranza. Tra loro, Cristina (Ambrosia Caldarelli), una giovane incinta che non ha mai creduto nell’affetto sincero delle persone, ma che grazie all’aiuto di Azzurra inizierà a fidarsi di chi la circonda. Olly (Ludovica Ciaschetti) è una ragazza brillante ma segnata dalla perdita precoce del padre, mentre Melody (Bianca Panconi), con la sua personalità solare, nasconde una storia di violenza. Tutte queste ragazze, seppur con le loro difficoltà, troveranno in Azzurra una figura di supporto, un faro di speranza in un mondo che sembra averle abbandonate.

Non mancano, ovviamente, gli altri personaggi che arricchiranno questa stagione. Pietro (Tommaso Donadoni), figlio di Lorenzo, avrà un ruolo fondamentale nell’evoluzione della trama, mentre Corrado (Giulio Corso), un giovane avvocato, offrirà il suo supporto legale alla casa-famiglia, creando una dinamica interessante con i protagonisti. In questo universo, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e Suor Angela (Elena Sofia Ricci) faranno delle apparizioni speciali, continuando a essere parte di quella rete di relazioni che caratterizza la serie.

Il cambiamento di location da Assisi a Roma è più che un semplice cambio di scenografia. La Capitale, con la sua vita frenetica e il suo spirito di accoglienza, diventa il nuovo cuore pulsante della serie, in grado di portare freschezza e nuovi spunti. Le riprese sono state effettuate negli studi Lux Vide di Formello, ma le strade e le piazze romane si trasformano in scenari vitali, ideali per raccontare una storia che si intreccia con quella di una città che accoglie e rielabora ogni tipo di storia.

Con questa ottava stagione, Che Dio Ci Aiuti compie un vero e proprio reboot, mantenendo però intatto il suo spirito originale: un mix di dramma, emozione e quel tocco di ironia che ha conquistato milioni di telespettatori. Sarà interessante scoprire come i nuovi equilibri tra i personaggi influenzeranno la trama e come Azzurra, insieme a Lorenzo e alle giovani ospiti, riuscirà a creare una nuova famiglia in una città che offre, ogni giorno, una nuova sfida.