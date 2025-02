Il paradiso delle signore: Delia modella per la nuova collezione? Ecco chi ci resta male | Anticipazioni

É proprio vero che al Paradiso delle signore c’è posto per il talento di tutti e che il grande magazzino milanese è il posto giusto per esprimere la propria creatività: dopo il grande successo dei caschetti biondi alla Caterina Caselli, Delia (Ilaria Maren) chiederà di creare le acconciature in vista del servizio fotografico per la presentazione della nuova collezione.

La Venere acconciatrice si presenterà con la prima acconciatura ideata per la presentazione dell’abito di Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) e lui ne rimarrà colpito. Che non sia l’inizio di una lunga e duratura collaborazione? Chissà…

Intanto lo stesso Gianlorenzo proporrà proprio Delia come modella per il lancio della nuova collezione e tutto sembrerà andare per il meglio, ma ci sarà qualcuno che non sarà proprio felice di vedere lo stilista e la Venere insieme: Giulia (Marta Mazzi) infatti, si accorgerà di Botteri insieme a Delia e la prenderà molto male. Fulmini e saette in arrivo?