Anticipazioni La Promessa: Catalina fa una confessione a Manuel, ecco quale

Quale sarà la prima mossa di Catalina de Lujan (Carmen Asecas) una volta che accetterà di lasciare La Promessa? Occhio alle prossime puntate italiane della telenovela, visto che la ragazza prenderà la decisione di mettersi nuovamente in contatto con l’ex fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Catalina fa pace con Cruz

La storyline partirà quando, dopo essere tornato dalla guerra al fianco di Curro (Xavi Lock), Manuel (Arturo Sancho) scoprirà che la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ha avuto un ruolo nella decisione di Catalina di trasferirsi nell’hangar. Unendo tutti i tasselli del puzzle, il marchesino capirà che è stata proprio Cruz a rivelare alla stampa alcuni dettagli sulla rottura della sorella con Pelayo e la spingerà a chiederle scusa.

Seppur in evidente difficoltà, la Ezquerdo sceglierà quindi di non inasprire i rapporti col figlio. E mettendo da parte il suo orgoglio, si presenterà da Catalina ed ammetterà in parte le sue responsabilità. Un discorso durante il quale le chiederà con successo di ritornare a La Promessa. Tuttavia, prima dell’effettivo ritorno a casa, la Lujan avrà un incontro chiarificatore con Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), con il quale avrà allacciato una sorta di relazione…

La Promessa, trame: Adriano “lascia” Catalina

Al termine di una cena, Adriano lascerà infatti intendere a Catalina di essere disposto ad avere con lei un rapporto più serio. Tuttavia, la Lujan cercherà di baciarlo senza rispondere alla sua domanda e ciò farà scattare un campanellino d’allarme in Adriano, il quale comprenderà che molto probabilmente Catalina è ancora innamorata di Pelayo (anche se è andata a letto con lui, lasciandosi trasportare dalla passione).

A quel punto, memore della sua relazione passata con la fidanzata che è scappata con il fratello, Adriano non se la sentirà di andare avanti e interromperà la sua frequentazione con Catalina. Tale risvolto farà prendere alla donna una decisione importante appena rimetterà piede nella tenuta…

La Promessa, spoiler: Catalina vuole mettersi in contatto con Pelayo

Eh sì: durante un confronto con Manuel, felice all’idea di averla nuovamente a casa, Catalina annuncerà al fratello che intende andare via da La Promessa per qualche giorno al fine di mettersi in contatto con Pelayo. Una decisione che avrà una dietrologia ben specifica: Catalina vorrà capire fino a che punto il Gomez de la Serna l’abbia presa in giro e appurare se i sentimenti d’amore che le ha decantato fossero veri.

Da un lato Catalina sarà ancora arrabbiata con Pelayo per le menzogne che le ha raccontato per non dirle del traffico d’armi “nascosto” dalla produzione di marmellata. Dall’altro la Lujan nutrirà ancora la speranza che almeno l’amore del Gomez de la Serna fosse sincero. E spiegherà a Manuel che ha bisogno delle sue risposte per andare avanti o, nel caso, voltare definitivamente pagina.

Si tratta di rimostranze dalle quali Manuel non sentirà di poter dissentire, invitando Catalina a fare ciò che si sente. Come avrete già capito, questo escamotage narrativo riporterà in scena anche Pelayo. E, ve lo diciamo sin da ora, non mancheranno le sorprese…