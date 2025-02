La Promessa anticipazioni: Cruz indaga sul rapporto tra Alonso e Maria Antonia!

Come si comporterà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) appena Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) la metterà al corrente del bacio che è scattato tra il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e l’amica Maria Antonia (Elia Galera)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa perché la storyline non mancherà di riservare sorprese…

La Promessa, news: Cruz invita Maria Antonia a lasciare la tenuta

Visto che le avance di Maria Antonia saranno sempre più insistenti, Alonso approfitterà del ritorno dalla guerra del figlio Manuel (Arturo Sancho) per cercare di liberarsi dell’ospite sgradita. Durante un dialogo, il marchese suggerirà infatti a Cruz che, molto probabilmente, Maria Antonia ha il desiderio di tornare a casa (la stessa che ha lasciato per darle il suo aiuto quando è entrata in crisi a causa della partenza dello stesso Manuel).

Dato che non troverà niente di strano nelle parole del marito, Cruz ringrazierà dunque Maria Antonia per tutto il conforto che le ha dato durante la sua permanenza a La Promessa. E, senza darle nemmeno la possibilità di replicare, le dirà che è arrivato il momento di andare via. Anche se sottolineerà che, prima di salutarla, intende organizzare un recital musicale per darle tutto il riconoscimento che merita.

La Promessa, trame: la rivelazione di Lorenzo scuote Cruz

Da un lato, come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Cruz deciderà di ridurre i festeggiamenti ad una semplice cena quando capirà che nessuno degli invitati deciderà di presenziare al recital. Ciò perché i ceti nobili ce l’avranno con i Lujan per l’arruolamento di Manuel e Curro (Xavi Lock) in una guerra dalla quale la Spagna si era mantenuta neutrale.

Dall’altro, la situazione rischierà di subire un ulteriore contraccolpo quando Lorenzo rivelerà alla Ezquerdo che Alonso sta cercando di mandare via in fretta e furia Maria Antonia dalla residenza perché ha paura che venga fuori la sua tresca con l’ospite. Tale discorso servirà al capitano De La Mata per rivelare a Cruz che Alonso e Maria Antonia si sono baciati.

La Promessa, spoiler: Cruz cerca di indagare sul rapporto tra Alonso e Maria Antonia

Inizialmente, Cruz cercherà di non dare ascolto alle parole di Lorenzo. Tuttavia, nelle ore successive, ripenserà agli atteggiamenti di Alonso e comprenderà che è stato proprio lui, pian piano, a convincerla del fatto che fosse giunta l’ora per Maria Antonia di andare via. Dando sfoggio del suo lato più freddo e distaccato, Cruz sceglierà però di non confrontarsi subito con Alonso e cercherà di osservarlo con attenzione ogni volta che interagisce con Maria Antonia.

E, proprio per via del piano che avrà stabilito nella sua testa, la dark lady non farà a meno di rivolgere delle domande a trabocchetto anche a Maria Antonia. Il suo fine sarà infatti quello di capire se anche l’ospite tradisca un certo nervosismo quando i loro dialoghi riguardano Alonso.

Ma fino a quando potranno durare queste mosse silenti di Cruz senza che né Alonso e né Maria Antonia comincino a sospettare qualcosa? Seguici su Instagram.