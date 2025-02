La Promessa anticipazioni: Curro “nasconde” Martina, Lorenzo fa pressing su Margarita

Non appena avrà modo di ritornare a La Promessa dopo essere stato in guerra con il cugino Manuel de Lujan (Arturo Sancho), Curro de la Mata (Xavi Lock) sarà mosso da un unico pensiero: fare uscire Martina (Amparo Pinero) dal sanatorio nel quale Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) l’ha rinchiusa. Intenzione che porterà avanti nonostante alcuni rischi…

La Promessa, news: Curro scopre che Martina è in manicomio

La storyline partirà nel momento in cui Ayala accuserà apertamente Martina di averlo avvelenato con della cicuta. Anche se la ragazza cercherà di dimostrare la sua innocenza, il Conte non vorrà sentire ragioni e porrà a Margarita (Cristina Fernandez) un ultimatum. Per non denunciarla alla guardia civile per tentato omicidio, Martina dovrà obbligatoriamente trascorrere un periodo di tempo in un manicomio.

Per evitare che la figlia venga etichettata come un’assassina, Margarita accetterà la condizione di Ayala. E così per Martina comincerà un vero e proprio periodo infernale, a partire dalla compagna di stanza Juana (Claudia Oslè). La situazione volgerà però a favore di Martina quando Curro scoprirà dalla zia Cruz (Eva Martin) che la sua “amata” si trova in un istituto psichiatrico.

La Promessa, trame: Curro aiuta Martina a fuggire dal sanatorio

Eh sì: con la complicità di Manuel, che farà credere a tutti i parenti che Curro si trova nella sua stanza perché sta male, il ragazzo lascerà La Promessa in gran segreto e si recherà nel manicomio, dove riuscirà a trarre in salvo Martina. I due avranno dunque modo di trascorrere del tempo insieme e non mancherà nemmeno un riavvicinamento romantico, sancito da un bacio passionale.

Tuttavia, nel giro di qualche ora, la notizia della fuga di Martina arriverà presto alla tenuta, con Ignacio che farà fatica a nascondere il disappunto per quanto accaduto. Al contrario, Margarita si dirà disposta a riaccettare la figlia a casa se davvero sta così male nell’istituto.

La Promessa, spoiler: Curro svela a tutti che ha aiutato Martina a scappare!

Ma per quanto durerà il mistero sul coinvolgimento di Curro nella fuga di Martina? In realtà molto poco. Possiamo infatti anticiparvi che il giovane De La Mata si presenterà a La Promessa e dirà a tutti quanti che ha aiutato Martina a scappare per portarla in un luogo top secret e sicuro.

Ovviamente, Margarita cercherà a più riprese di convincere Curro a svelarle dove si trova Martina, ma Curro eviterà di rispondere a tale domanda. E sottolineerà che la ragazza ha bisogno di tempo per stare da sola e affrontare ciò che è successo: una situazione, decisamente spinosa, che non piacerà affatto a Ignacio, il quale continuerà nervosamente a spingere Margarita ad accelerare i preparativi del loro matrimonio.

Neanche a dirlo, tale pressing non piacerà affatto a Margarita, la quale non si capaciterà di come il "fidanzato" non stia mostrando un minino di preoccupazione per la "sparizione" della figlia. Una crisi di coppia che farà "gongolare" Petra Arcos (Marga Martinez)…