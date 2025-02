La Promessa anticipazioni: Manuel dà un ultimatum a Cruz!

La “faida” tra Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Catalina de Lujan (Carmen Asecas) continuerà ad essere al centro delle prossime puntate italiane de La Promessa. Ed assumerà dei nuovi risvolti non appena Manuel (Arturo Sancho) tornerà dalla guerra insieme al cugino Curro de la Mata (Xavi Lock)…

La Promessa, news: Manuel in difesa di Catalina

Se Curro si impegnerà sin da subito a far scappare l’amata Martina (Amparo Pinero) dal manicomio nel quale Ayala (Miquel Garcia Borda) l’avrà fatta rinchiudere, Manuel cercherà invece di capire per quale motivo Catalina si sia rifugiata nell’hangar in sua assenza.

Dopo vari tentativi, Manuel avrà quindi modo di apprendere che Catalina ce l’ha a morte con Cruz perché ha fornito alla stampa dei dettagli sulla sua rottura con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), trasformandola nello zimbello della società nobiliare. Messa alle strette da Manuel, Cruz tenderà però a negare ogni suo coinvolgimento nella questione e dirà a Manuel che Catalina sta semplicemente strumentalizzando una futile discussione.

Idea che la Ezquerdo rafforzerà quando Catalina deciderà di presentarsi al fianco del contadino Adriano Garcia (Miquel Garcia Borda) ad una cena di famiglia organizzata da Manuel per festeggiare il suo ritorno. Un dispetto che si ritorcerà contro Catalina, visto che Adriano se la prenderà con lei per averlo messo alla mercé delle critiche di Cruz…

La Promessa, trame: le scuse di Cruz non convincono Manuel

Occhio dunque a quello che succederà nel momento in cui Cruz farà sapere all’amicaMaria Antonia (Elia Galera) che non ha più bisogno del suo aiuto. Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, la dark lady spingerà la confidente a tornare quanto prima a casa sua, specificando che ha sicuramente messo da parte le sue esigenze per darle il suo conforto.

Un modo di fare, quello di Cruz, che non piacerà affatto a Maria Antonia, la quale non vorrà invece andare via per via dell’ossessione che sente nei riguardi di Alonso (Manuel Regueiro). Tuttavia, inconsapevole di ciò che le starà accadendo attorno, Cruz andrà avanti con i preparativi della partenza di Maria Antonia e deciderà di organizzare una festa in suo onore…

La Promessa, spoiler: Manuel dà un ultimatum a Cruz

A questo punto interverrà Manuel con un aut aut: il nostro protagonista farà sapere a Cruz che non si presenterà all’evento organizzato per Maria Antonia qualora non dovesse risolvere tutti i contrasti con Catalina, convincendola così a lasciare l’hangar per ritornare a La Promessa. Un vero e proprio ultimatum da parte del marchesino che metterà alle strette Cruz, la quale ammetterà stavolta di aver parlato con la stampa. In sua difesa, tuttavia, la Ezquerdo sosterrà di essersi limitata semplicemente a rispondere a delle domande, negando però di aver chiamato lei i giornalisti.

Comunque sia, il "ricatto" di Manuel porterà all'armistizio tra Catalina e Cruz oppure la cattivona della telenovela si rifiuterà di procedere in tale maniera?