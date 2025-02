La Promessa anticipazioni: Petra mette sotto torchio Santos, ecco perché

Brutto quarto d’ora in arrivo per Santos Pellicer (Manu Imizcoz) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver indagato a fondo, Petra Arcos (Marga Martinez) scoprirà che il giovane valletto le ha mentito su una questione importante e deciderà di metterlo sotto torchio per farlo “cantare”. Riuscirà nel suo intento? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Vera faccia a faccia con sua madre Maria!

La faccenda si delineerà quando, nel corso di una merenda organizzata da Margarita (Cristina Fernandez), Vera Gonzalez (Angela Echaniz) si troverà faccia a faccia con la madre Maria (Rocio Munoz), ossia la duchessa de Carril y de la Vera. Quest’ultima troverà dunque il modo di parlare con la figlia e le chiederà per quale ragione è sparita per mesi, facendo preoccupare tutti quanti in famiglia, ed ha finto di essere una domestica.

A quel punto, Vera ribadirà che ha scelto di allontanarsi dal padre e rifiuterà a più riprese di tornare a casa. Dall’altro, ciò che succederà spingerà la Gonzalez a raccontare a Lope Ruiz (Enrique Fortun) tutta la verità. E il cuoco, dopo un’iniziale momento di difficoltà, sceglierà di continuare a stare al fianco di Vera poiché è profondamente innamorato di lei. Tuttavia, la vicenda si tingerà anche di un piccolo mistero…

La Promessa, trame: chi ha invitato Maria alla merenda?

Subito dopo la merenda, Margarita si lamenterà infatti con Ricardo (Carlos de Austria) per l’invito fatto recapitare a Maria, che a suo dire non faceva parte della liste delle amiche con le quali voleva trascorrere il pomeriggio. Dato che gli inviti saranno stati mandati da Santos, Ricardo chiederà subito spiegazioni al figlio, che dal canto suo sosterrà con forza che la duchessa de Carril y de la Vera era uno dei nomi scritti da Margarita nella lista delle invitate.

Anche se Margarita negherà la cosa, Ricardo crederà alla buona fede di Santos, in primis poiché ignorerà il legame di parentela tra Maria e Vera (del quale invece l’erede era a conoscenza). Particolare che porterà la Gonzalez a scontrarsi con il giovane Pellicer quando Lope le suggerirà che potrebbe essere stato Santos a fare arrivare la madre a La Promessa per vendicarsi per essere stato lasciato, come aveva minacciato di fare in precedenza.

La Promessa, spoiler: Petra mette sotto torchio Santos

Ad una conclusione simile arriverà anche la governante Petra quando ritroverà la famosa lista di Margarita ed avrà la certezza del fatto che Maria de Carril y de la Vera non fosse tra le sue invitate. La Arcos convocherà Santos nel suo studio e, con in mano il foglietto, gli chiederà spiegazioni sull’invito fatto recapitare alla duchessa.

Con il suo solito modo di fare strafottente, Santos negherà ogni coinvolgimento nella questione e lascerà intendere a Petra che la lista che ha trovato potrebbe essere quella sbagliata. Insomma, Pellicer non si lascerà intimidire dall’atteggiamento minaccioso di Petra. E continuerà a mantenere il segreto sulla vera identità della Gonzalez, ma con che fine?

Occhio perché il silenzio di Santos spingerà Petra a voler andare ancora più a fondo sulla questione…