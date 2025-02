La Promessa anticipazioni: Simona, l’idea per aiutare Virtudes farà infuriare Lorenzo?

Anche se cadrà in un grave errore pur di racimolare i soldi per riottenere la custodia del figlio Adolfito, Virtudes (Laura Lafuente) potrà continuare a contare sul supporto della madre Simona (Carmen Flores Sandoval). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la cuoca si farà venire in mente una nuova idea per aiutare la figlia…

La Promessa, news: Virtudes e la lotta per avere Adolfo

La storyline partirà nel momento in cui Virtudes si porrà come obiettivo quello di riguadagnare la fiducia dei suoi suoceri, gli stessi che le hanno strappato dalle mani il piccolo Adolfo quando, alla morte del marito, è caduta nell’alcolismo e ha finito per lavorare in un bordello. Per riprendere in mano la sua vita, Virtudes accetterà quindi di presentarsi a don Fermin, il sacerdote di Lujan, per tentare di farsi assumere come sua perpetua.

Un impiego che la porterebbe a lasciare La Promessa, qualora venisse realmente assunta. Tuttavia, la ragazza commetterà uno sbaglio quando i suoceri le diranno che – per riavere Adolfo – deve prima dimostrare loro di avere un po’ di denaro messo da parte. Parole che trasformeranno la giovane domestica… in una ladra!

La Promessa, trame: l’errore di Virtudes

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Virtudes ruberà il calice del vino d’oro di Don Fermin per racimolare il denaro. Il furto, però, verrà presto scoperto da Romulo Baeza (Joaquin Climent) e così il maggiordomo spingerà la ragazza a prendersi le sue responsabilità di fronte all’attonita Simona.

Da un lato Simona esigerà quindi da Virtudes che restituisca il calice a don Fermin e si confessi per ciò che ha fatto. Dall’altro, una volta che avrà commesso il fattaccio, Virtudes non potrà più ambire al lavoro di perpetua e si lascerà andare per l’ennesima volta allo sconforto più totale. Almeno finché Simona non avrà una nuova idea…

La Promessa, spoiler: Simona e la nuova idea per aiutare Virtudes

Dopo essersi garantita l’aiuto di Lope (Enrique Fortun) e Candela (Teresa Quintero), Simona penserà infatti di dare il via a una produzione di marmellate per far guadagnare a Virtudes il denaro necessario. Iniziativa che, inizialmente, tenterà di mantenere riservata a Romulo e a Ricardo (Carlos de Austria) per un motivo ben preciso.

Simona non vorrà infatti attirare su di sé l’ira di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), ormai detentore del conservificio per il quale lavora, gestito precedentemente da Catalina (Carmen Asecas).

Appena scoprirà il segreto, Romulo non opporrà però alcun tipo di resistenza. E sottolineerà che, in fondo, Lorenzo vende le sue marmellate soltanto all’esercito, ragione per la quale le marmellate di Simona non rappresentano per lui una minaccia. De La Mata sarà però del suo stesso avviso, nel caso ne venisse a conoscenza? Seguici su Instagram.