Fiction Le onde del passato, anticipazioni seconda e terza puntata (21 e 28 febbraio)

Trama seconda puntata della fiction Le onde del passato, in onda venerdì 21 febbraio 2025

L’ispettore Bonnard analizza i simboli presenti su un braccialetto immortalato in una fotografia e riesce a collegare Anna e Tamara allo yacht di Zan. Nel frattempo, l’enigmatico pittore Giovanni sembra conoscere segreti sul passato di Anna, ma un incidente improvviso gli impedisce di rivelare ciò che sa. Anna cerca di confidarsi con Luca, ma non riesce a svelargli completamente il segreto che Tamara custodisce, poiché non si fida ancora del tutto di lui.

Bonnard, nonostante sia ancora tormentato dalla scomparsa della moglie, scopre di provare una forte attrazione per Anna, nonostante il suo coinvolgimento nelle indagini. Attorno al caso si intrecciano altre vicende: Anita, madre di Giovanni, trova conforto nel generale Gaetano, mentre Stefania, una giornalista ambiziosa, rischia di sconvolgere l’equilibrio della comunità con le sue rivelazioni. Il recupero dello yacht Slang, infine, mette in pericolo la vita di Luca.

Trama terza puntata della fiction Le onde del passato, in onda venerdì 28 febbraio 2025

Michela, la moglie di Bonnard scomparsa da anni, sembra essere una figura chiave negli eventi legati allo yacht Slang. Questa rivelazione mette a dura prova i sentimenti che uniscono Anna e Luca, ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto Luca possa immaginare. La scoperta di un archivio segreto e di una collana enigmatica getta nuova luce su una vicenda sempre più intricata, in cui potrebbe essere coinvolto anche qualcuno molto vicino al B&B Le Sirene. Nel frattempo, Anna continua a ricevere minacce ed è costretta a confrontarsi con un ex commissario, in servizio ai tempi degli eventi del 2004.