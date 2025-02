Tempesta d’amore: Nicole respinge Robert e si avvicina a Michael! | Anticipazioni italiane

Dalle bugie non esce mai nulla di buono… specialmente in amore! Lo scoprirà a proprie spese Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà la sua relazione con Nicole Alves (Dionne Wudu) naufragare a causa di un inganno. E qualcun altro recupererà invece terreno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert confessa la verità a Nicole

Per conquistare Nicole, Robert non ha lasciato nulla di intentato… mosse scorrette incluse! Dopo aver scoperto che la sua amata si era invaghita di un misterioso spasimante con cui si scambiava email d’amore, lo chef non ha infatti esitato a spacciarsi per il “poeta”, pur di far colpo sulla Alves. Un piano che inizialmente ha dato i suoi frutti, ma che finirà per ritorcersi contro di lui…

Quando Michael (Erich Altenkopf) – il vero autore delle email romantiche inviate a Nicole – farà capire a Robert che la sua relazione con la Alves non può reggersi su delle bugie, Saalfeld prenderà infatti finalmente il coraggio a due mani e confesserà tutta la verità alla sua amata. E, inutile dirlo, quest’ultima non la prenderà benissimo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole allontana Robert

Ferita e umiliata, Nicole si sentirà tradita ed ingannata sia da Robert che da Michael e deciderà dunque di chiudere i rapporti con entrambi. Disperato, Saalfeld tenterà in ogni modo di farsi perdonare dalla sua amata, garantendo di aver agito solo per amore. Purtroppo per lui, però, la Alves non sarà più certa di conoscere davvero l’uomo con cui ha una relazione: dopotutto si era innamorata di lui grazie a delle email scritte da un altro!

E Michael? Se inizialmente Nicole sarà convinta che il medico abbia solo tentato di ingannarla con le sue email melense, ben presto si renderà conto che le cose non stanno così: l'uomo è sinceramente innamorato di lei! E a quel punto la Alves inizierà a guardare a Niederbühl con occhi diversi…