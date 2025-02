Tempesta d’amore: Nicole torna da Robert, ma è di nuovo crisi! | Anticipazioni italiane

A volte i buoni propositi in amore non bastano. È questo il caso di Nicole Alves (Dionne Wudu) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troveranno ad affrontare una nuova crisi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole perdona Robert

Dopo le delusioni con Eva (Uta Kargel) e Lia (Deborah Müller), Robert sembrava aver finalmente trovato la donna giusta per lui. Rimasto letteralmente stregato da Nicole Alves fin dal loro primo incontro, lo chef non ha lasciato nulla di intentato pur di conquistare la sua amata, riuscendo effettivamente nel suo intento. Peccato solo che la loro relazione sia stata costruita su una bugia…

Quando la verità è finalmente venuta alla luce, i due innamorati hanno dunque affrontato una grave crisi che li porterà vicini alla separazione definitiva. Proprio quando tutto sembrerà perduto, però, Robert sorprenderà Nicole con un incredibile sacrificio: rinuncerà ad un’allettante offerta lavorativa in Italia pur di lottare per il loro amore. E a quel punto la donna perdonerà il fidanzato. Ma sarà davvero tornato tutto a posto?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Nicole di nuovo in crisi

Al settimo cielo per la felicità, Saalfeld si getterà nuovamente anima e corpo nella sua relazione con la Alves, pronto a dimostrare a quest’ultima di aver meritato il perdono. E così, quando scoprirà che la donna è interessata a trasferirsi in un nuovo appartamento, le proporrà di andare a convivere!

Inutile dire che Nicole resterà spiazzata da quella proposta così inaspettata, ma – contagiata dall’entusiasmo del compagno – finirà per accettare. Mentre Robert si preparerà felice ad andare a vivere insieme alla donna che ama, però, quest’ultima inizierà a venire assalita dai dubbi…

Il risultato? Benché addolorata, la Alves comunicherà a Saalfeld di aver cambiato idea: non è pronta a trasferirsi con lui. E a quel punto lo chef inizierà a rendersi conto che la frattura con la sua amata è più profonda di quanto immaginasse…