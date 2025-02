Tempesta d’amore: Robert lascia Nicole! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Chi sperava che Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) avesse finalmente trovato il suo grande amore, resterà purtroppo deluso. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio vedrà infatti naufragare la sua relazione con Nicole Alves (Dionne Wudu), donna in cui aveva sperato di trovare una compagna per la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole non vuole convivere con Robert

Ormai disilluso dall’amore, Robert sembrava aver cambiato idea dopo l’incontro con Nicole. Rimasto letteralmente stregato dalla nuova arrivata, Saalfeld ha infatti usato ogni mezzo pur di conquistare quest’ultima. Purtroppo, però, i suoi metodi finiranno per ritorcerglisi contro…

Quando ha scoperto che il fidanzato ha fondato la loro relazione su una bugia, la Alves ha infatti comprensibilmente preso le distanze dal fidanzato. Di fronte al sincero pentimento di quest’ultimo, però, la donna deciderà di concedere al loro amore una seconda chance. Peccato solo che i sentimenti non si possano forzare…

Sarà così che – quando Robert le proporrà di andare a convivere – Nicole inizialmente accetterà, salvo poi fare marcia indietro, spezzando il cuore del suo amato. E a quel punto sarà chiaro ad entrambi che la loro crisi è tutt’altro che risolta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert lascia Nicole

Dopo una notte insonne da parte di entrambi, Robert si renderà dunque finalmente conto della dura verità: Nicole non è davvero innamorata di lui (dopotutto a farle battere il cuore erano state le email scritte da Michael!) e la situazione non cambierà per quanto la donna si sforzi.

E così, seppur col cuore spezzato, lo chef prenderà la difficile decisione di chiudere la sua relazione con la Alves. Una scelta che segnerà un punto di svolta nella vita di questo amatissimo personaggio. Proprio la rottura con Nicole porterà infatti Robert a rivedere completamente la propria vita, con conseguenze inaspettate… Seguici su Instagram.