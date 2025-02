Tradimento anticipazioni: Oltan procura un lavoro a Ozan ma…

Un nuovo intrigo sta per essere servito nelle prossime puntate di Tradimento. Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) procurerà infatti un nuovo lavoro a Ozan Yenersoy (Yusuf Çim), ma tutto ciò avrà ovviamente un secondo fine…

Tradimento, news: Oltan e il licenziamento di Guzide

Tutto partirà quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) perderà in maniera definitiva la sua carica di giudice. Ciò avverrà quando, pur di colpirla, Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) dimostrerà che l’ormai ex moglie ha utilizzato il suo ruolo per assolvere Oltan da un processo per truffa aggravata. Proposito che Tarik porterà avanti poiché Güzide avrà assunto l’avvocatessa senza scrupoli Elmas Heves (Defne Samyeli) per il loro divorzio, al fine di cercare di strappargli di mano i venti milioni di dollari che le ha nascosto.

A quel punto, quando scoprirà che Oltan ha tenuto in pugno la madre minacciando di dare alla polizia il video nel quale ammette di aver ucciso Kaan, Ozan si sentirà profondamente in colpa e, come prima cosa, si dimetterà dal ruolo di capo nel cantiere di Oltan evitando di avere qualsiasi tipo di rapporto con lui. Almeno finché il padre di Tolga (Caner Şahin) non deciderà di utilizzare nuovamente l’assassinio – in realtà mai avvenuto – a suo vantaggio.

Tradimento, trame: la nuova iniziativa di Güzide

Eh sì: dato che si dovrà reinventare, poiché avrà perso il lavoro di giudice e i soldi risparmiati staranno per finire, Güzide chiederà aiuto a Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) per rilevare un importante studio legale da gestire. Per riuscire nell’impresa, la donna avrà però bisogno di più lire turche rispetto a quelle che possiede e coinvolgerà sia Ozan e sia Oylum (Feyza Sevil Güngör).

Dato che la madre sarà finita nei guai soprattutto a causa sua, Ozan si sentirà responsabile dell’ultima difficoltà di Güzide e vorrà trovare ad ogni costo un nuovo impiego per aiutarla. E così cadrà a pennello la proposta sopracitata di Oltan, vediamo dunque in cosa consiste…

Tradimento, spoiler: Oltan procura un lavoro ad Ozan ma…

In pratica, Oltan convocherà Ozan nel suo yacht e gli farà sapere che è riuscito a procurargli un colloquio di lavoro in uno studio di architettura che si sta occupando della realizzazione di un aeroporto al quale è interessato. Il Kaşifoğlu Senior vorrà insomma che Ozan ottenga l’impiego – dato che l’azienda sta cercando anche degli ingegneri civili per espandersi – e gli passi quante più informazioni possibili sulla realizzazione dell’aeroporto.

Dunque, Ozan dovrà trasformarsi nella spia di Oltan con tutti i rischi del caso. Dopo aver cercato di rifiutare, il giovane Yenersoy deciderà di presentarsi all’appuntamento e riuscirà a ottenere il lavoro.

Stavolta, a differenza dei pregressi, Ozan non avrà però alcuna intenzione di sottostare ai comandi di Oltan. Come spiegherà all’amico Mesut (Burak Acar), Ozan vorrà portare avanti un doppio gioco ai danni di Oltan per vendicarsi per il male che ha fatto alla madre. Ma siamo proprio sicuri del fatto che tale macchinazione non gli si ritorcerà contro?