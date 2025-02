Tradimento anticipazioni: Oylum bacia Behram!

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, un “bacio voluto” scatenerà un’insanabile rottura tra Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). E in tutto ciò ad avere un ruolo fondamentale sarà il terzo incomodo Behram Dicleli (Aras Aydın).

Tradimento, news: Oltan in pericolo di vita

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, la storyline prenderà il via quando Oltan (Cem Bender) farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno petto per proteggere il figlio Tolga. Quest’ultimo si sentirà dunque in colpa poiché proprio nel corso di quel pranzo intendeva rompere qualsiasi tipo di rapporto con il padre di fronte alle invitate Oylum e Güzide Özgüder (Vahide Perçin).

Dato che le condizioni di salute di Oltan appariranno talmente disperate da giungere a un arresto cardiaco, Tolga si chiuderà in se stesso ed eviterà che Oylum gli stia accanto. Tale circostanza metterà ancora una volta i due innamorati su due fronti opposti: da un lato Tolga si domanderà se sia giusto rompere qualsiasi tipo di rapporto con il padre, disposto a sacrificare la sua stessa vita pur di proteggerlo; dall’altro Oylum capirà di non poter stare al fianco del figlio dell’uomo che ha fatto tanto male sia al fratello Ozan (Yusuf Çim) e sia alla madre Güzide.

Tradimento, spoiler: Oylum bacia Behram

Proprio per questo, Oylum finirà per fare una scelta piuttosto discutibile. Consapevole del fatto che deve fare una mossa per costringere Tolga a staccarsi da lei e a scegliere il padre, la giovane Yenersoy darà un bacio sulle labbra a Behram (che, inizialmente spiazzato, ricambierà il gesto).

Non appena Oltan si sarà ripreso, dopo circa due settimane passate in ospedale, Oylum farà dunque in modo di incontrare Tolga e, oltre a restituirgli il loro anello di fidanzamento, gli farà sapere che ha baciato Behram. Rivelazione che sarà un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Tolga, tant’è che se la prenderà tantissimo con Oylum e le dirà che ha rovinato per sempre ogni possibilità per loro di stare insieme.

Tradimento, trame: Tolga e Oylum, la rottura è definitiva?

E così, mentre Oylum confiderà a Selin (Burcu Söyler) per quale ragione ha baciato Behram (parlandole anche del presunto omicidio di Kaan e del ricatto di Oltan ai danni di Ozan), Tolga si crogiolerà nel suo dolore e finirà per rendersi protagonista di una scazzottata con Behram, che avverrà in uno degli hotel di proprietà dello stesso Dicleli.

Dato il mezzo tradimento, la storia d'amore tra Oylum e Tolga sembrerà dunque arrivare ad un punto irreversibile di ritorno, con Behram che farà di tutto per entrare nelle grazie della figlia di Güzide. Non a caso arriverà anche a confessarle che si è innamorato di lei, ma tutto ciò basterà?