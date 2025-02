Tradimento anticipazioni: Oylum lascia Tolga!

Le bugie hanno le gambe corte, anche a Tradimento. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) scoprirà infatti che il fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) le ha mentito e deciderà di troncare la relazione con lui. Scopriamo dunque insieme come avverrà il tutto…

Tradimento, news: Tolga e la grande menzogna ad Oylum

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Oltan rinnegherà suo padre Oltan (Cem Bender) quando scoprirà che ha ricattato Güzide Özgüder (Vahide Perçin) per costringerla ad assolverlo in un processo per truffa aggravata. Ricatto al quale la giudice si è piegata, finendo per perdere la sua carica, pur di proteggere il figlio Ozan (Yusuf Çim) ed evitare che Oltan lo denunciasse alle autorità per l’omicidio (in realtà mai avvenuto) di Kaan.

Incredulo di fronte alle azioni del padre, Tolga interromperà dapprima ogni tipo di rapporto col padre, salvo poi perdonarlo quando aiuterà la sua azienda ad uscire da un vero e proprio attacco informatico. Particolare – questo – che nasconderà a Oylum, alla quale nel frattempo chiederà con successo di sposarlo. Tuttavia, Tolga dovrà fare i conti con il ristoratore Behram Dicleli (Aras Aydın), che è il cugino di Nazan Tokluca (Meltem Baytok), la migliore amica di Güzide.

Tradimento, trame: Behram scopre che Tolga sta mentendo ad Oylum

Possiamo infatti anticiparvi che un amico di Behram, un tale Ercan, avrà uno yacht attraccato vicino a quello di Oltan. Ercan si troverà dunque ad assistere ad un abbraccio tra Tolga e lo stesso Oltan e deciderà di fotografarlo, inviando immediatamente gli scatti a Behram. Inizialmente, il ristoratore non saprà che farsene di quello scatto e deciderà di stare calmo, anche perché Tolga gli dirà a chiare lettere di stare alla larga da Oylum, per la quale avrà sviluppato una vera e propria attrazione.

Ad ogni modo, la situazione si complicherà quando, attraverso un dialogo con Nazan, Behram capirà che Tolga ha mentito a Oylum facendole credere di avere interrotto qualsiasi tipo di rapporto con Oltan. Scoperta che rivelerà anche a Ercan, il quale a quel punto deciderà di aiutare a suo modo l’amico…

Tradimento, trame: Oylum lascia Tolga

Anche se Behram gli dirà di non fare nulla, Ercan invierà le fotografie dell’abbraccio tra Tolga e Oltan a Oylum. Dopo averle osservate attentamente, la Yenersoy capirà quindi che quegli scatti sono successivi all’allontanamento annunciato tra il fidanzato e il “suocero”, ciò perché Tolga avrà indosso una giacca comprata dopo il loro fidanzamento. Oylum si sentirà dunque tradita dal giovane Kaşifoğlu e, il mattino successivo, andrà all’azienda di Tolga in cerca di un chiarimento.

E proprio lì Oylum resterà decisamente spiazzata quando si troverà ad assistere ad un altro abbraccio “furtivo” tra padre e figlio. In preda alla collera più totale, la ragazza aspetterà dunque che Oltan vada via e si farà vedere da Tolga, al quale mostrerà tutto il suo dissenso per la grande menzogna che le ha raccontato.

Tale dialogo farà da apripista ad un gesto abbastanza eloquente di Oylum. Quest'ultima si toglierà infatti l'anello di fidanzamento e lo restituirà a Tolga, chiudendo la loro storia. Un escamotage narrativo che permetterà a Behram di approfittarsi della situazione per avvicinarsi a Oylum? Occhio perché questo triangolo continuerà a tenere banco per settimane…