Tradimento anticipazioni: Tarik cerca di “comprare” Oylum e Ozan

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento si accentuerà ancora di più lo scontro tra gli ormai ex coniugi Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) e Güzide Özgüder (Vahide Perçin). E così, la battaglia legale che si verrà a creare per il divorzio coinvolgerà anche i giovani Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör), i due figli della coppia. Scopriamo insieme in che modo…

Tradimento, news: Elmas mette i bastoni tra le ruote a Tarik

Come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, Tarik si sentirà minacciato fin dal primo momento da Elmas Heves (Defne Samyeli), l’avvocato senza scrupoli assunto da Güzide per privarlo dei venti milioni di dollari turchi che ha nascosto nei conti esteri. Tarik ribadirà a più riprese all’ex moglie che non otterrà un soldo da lui e lascerà intendere persino all’amante Yeşim Denizeren (Asena Girişken) che quel denaro è esclusivamente suo.

Tuttavia, ad un certo punto, Tarik dovrà fare i conti anche con un piccolo imprevisto: Elmas stringerà un’alleanza segreta con Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) e riuscirà a scovare dove ha nascosto cinque milioni di dollari. Il risultato? L’avvocatessa farà bloccare quel conto, costringendo il Yenersoy Senior a rivedere la sua “difesa”.

Tradimento, spoiler: Tarik cerca di “comprare” Oylum e Ozan

Dato che non saprà come uscire dalla situazione difficile in cui l’ha messo Güzide, Tarik cercherà di “comprare” i figli Oylum e Ozan, non più dalla sua parte e ormai completamente schierati in favore della madre. In pratica, l’uomo convocherà i ragazzi nel suo studio legale e darà loro due libretti bancari sui quali avrà depositato un milione di dollari per ciascuno.

Tarik farà quindi presente a Oylum e Ozan che quei soldi sono loro, ma chiederà in cambio di convincere Güzide a rinunciare alla causa di divorzio e, dunque, all’idea di mandarlo in bancarotta. Un ricatto vero e proprio al quale i due giovani Yenersoy non si piegheranno, generando di fatto una nuova rappresaglia di Tarik…

Tradimento, trame: Tarik fa un nuovo dispetto a Güzide

Eh sì: possiamo anticiparvi che Tarik deciderà di mettere ancora una volta in difficoltà Güzide, la quale avrà investito i suoi ultimi risparmi per aprire uno studio legale tutto suo dopo la perdita della carica da giudice. Nel giorno dell’inaugurazione, Tarik farà dunque in modo che i giornali parlino dell’accusa di corruzione che ha portato l’ex moglie ad essere licenziata per avere assolto il colpevole Oltan in un processo per truffa.

Sdegnati dalla notizia, i clienti di Güzide lasceranno quindi lo studio nel bel mezzo dell’inaugurazione e, nelle ore successive, le faranno sapere che non intendono più avere un avvocato come lei. Una vera e propria crisi della quale Tarik si prenderà la completa responsabilità, dato che si presenterà all’evento mano nella mano con Yeşim per gloriarsi del suo successo.

Modo di fare, quello di Tarik, che spingerà Güzide a non mollare l'osso e a desiderare sempre di più che l'ex marito finisca senza un soldo…