Tradimento anticipazioni: Tolga chiede a Oylum di sposarlo!

Aria di fiori d’arancio nelle prossime puntate di Tradimento, ma Güzide Özgüder (Vahide Perçin) non la prenderà affatto bene. Su consiglio del padre Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), il giovane imprenditore Tolga (Caner Şahin) deciderà infatti di chiedere a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) di sposarlo. Tuttavia, la matriarca non sarà per niente d’accordo con questa eventualità…

Tradimento, news: Tolga e la gelosia per Behram

La faccenda comincerà a delinearsi quando Oylum comincerà a stringere un legame piuttosto stretto con Behram Dicleli (Aras Aydın), il nipote di Nazan Tokluca (Meltem Baytok). Dato che farà di tutto per gravitare attorno alla sua fidanzata, Tolga sentirà l’esigenza di parlare faccia a faccia con Behram e gli dirà di stare alla larga da Oylum, dato che si è accorto dell’interesse che prova per lei.

Da un lato Behram dirà a Tolga che apprezza il suo modo di fare e gli prometterà che non chiamerà più Oylum. Dall’altro, il ragazzo sottolineerà che risponderà alle chiamate della Yenersoy qualora dovesse cercarlo. Insomma, tra i due uomini sarà guerra aperta, tant’è che Tolga chiederà immediatamente consiglio al padre Oltan su come comportarsi, E il Kaşifoğlu Senior dirà al figlio che è probabilmente necessario accelerare le cose con Oylum…

Tradimento, spoiler: Tolga chiede a Oylum di sposarlo

Nel corso di un incontro segreto (segreto perché Tolga eviterà di dire a Oylum di aver ripreso i contatti con il padre dopo che lo ha salvato da un attacco informatico), Oltan consiglierà a Tolga di chiedere alla figlia di Güzide di sposarlo. Escamotage che, a detta del Kaşifoğlu, farà a capire a Behram con chi davvero Oylum vuole stare.

E così, con l’aiuto di Selin (Burcu Söyler), Tolga organizzerà una romantica serata all’interno della quale chiederà con successo a Oylum di sposarlo. Una lieta notizia che la ragazza vorrà comunicare subito alla madre, perché non vorrà più avere alcun segreto con lei (memore del fatto che è riuscita a perdonarla dopo i mesi di menzogne per l’espulsione all’università). Non a caso, il giorno dopo la richiesta, Oylum organizzerà una cena a casa sua per dire ufficialmente a tutti i suoi parenti che lei e Tolga stanno per sposarsi.

Tradimento, trame: Güzide e il dissenso per il matrimonio di Tolga e Oylum

Grazie ad alcune parole di Oylum al momento dell’invito, Güzide capirà subito che la figlia e Tolga hanno intenzione di sposarsi. E mostrerà il suo dissenso a Nazan, al fratello Ümit (Cem Sürgit) e al figlio Ozan (Yusuf Çim), ai quali dirà che è necessario che Oylum termini gli studi e decida cosa fare davvero della sua vita prima di legarsi ad un uomo con un matrimonio.

Al momento dell’annuncio, Güzide si mostrerà però al settimo cielo per il futuro matrimonio, salvo sottolineare al momento del taglio della torta che prima Oylum deve realizzarsi professionalmente. Parole che spingeranno Tolga a dire alla suocera una piccola bugia, ossia che la fidanzata ha già cominciato a studiare per l’ammissione all’università perché vuole diventare una programmatrice e lavorare al suo fianco.

Tuttavia, sarà chiaro che Güzide non è favorevole alla nozze anche per un altro motivo: temerà che prima o poi Tolga si riconcili con Oltan, l’uomo che con i suoi sotterfugi è stato l’indiretto responsabile della perdita della sua carica di giudice. A tal proposito, Umit e Nazan cercheranno di tranquillizzarla sostenendo che Tolga ha giurato di aver chiuso ogni rapporto con il padre.

In realtà la pace tra Oltan e Tolga sarà già avvenuta, cosa di cui sarà a conoscenza soltanto Behram, in possesso di alcuni scatti di un abbraccio avvenuto sullo yacht tra padre e figlio. Chissà dunque se il ristoratore deciderà prima o poi di utilizzare gli stessi per mettere Tolga in cattiva luce di fronte a Oylum… Seguici su Instagram.