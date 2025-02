Tradimento anticipazioni: Tolga sotto attacco informatico. Ecco chi lo salverà

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, una nuova omissione potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà il traballante fidanzamento tra Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Selin (Burcu Söyler), la migliore amica di Oylum…

Tradimento, news: Tolga rinnega Oltan

La storyline partirà quando Tolga scoprirà con estremo dispiacere che il padre Oltan (Cem Bender) ha ricattato Güzide Özgüder (Vahide Perçin) affinché lo assolvesse in un processo per truffa aggravata, minacciando di denunciare alle autorità Ozan (Yusuf Çim) per l’omicidio di Kaan (in realtà mai avvenuto).

Quando Güzide perderà il lavoro e verrà rimossa dall’albo dei giudici, grazie ad una denuncia del vendicativo Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), Tolga non vorrà più saperne di avere un rapporto con Oltan e, al termine di un drammatico confronto, lo rinnegherà come genitore (anche se lo ringrazierà, con le lacrime agli occhi, per essersi preso cura di lui e non avergli mai fatto sentire la mancanza della madre, morta quando era soltanto un bambino). Il dialogo in questione farà comunque da apripista ad una rappacificazione tra Tolga e la stessa Oylum.

Tradimento, trame: Selin e l’interesse per Ozan

Possiamo infatti anticiparvi che Tolga si presenterà all’improvviso a casa di Güzide al fine di scusarsi per ciò che il padre le ha fatto. Da un lato Güzide ribadirà a Tolga che non lo considera responsabile di ciò che ha combinato Oltan; dall’altro anche Oylum sarà abbastanza comprensiva con il fidanzato e gli dirà che è fiera di lui (soprattutto quando Tolga ribadirà che considera ormai chiuso il rapporto con il padre).

A quel punto, Tolga si tratterrà a cena da Güzide, dove ci sarà anche Selin. Quest’ultima passerà tutta la sera a cercare di attirare l’attenzione di Ozan, per il quale ha una vera e propria cotta. Di questo si renderanno immediatamente conto sia Tolga e sia Oylum, i quali inviteranno la ragazza ad essere più sicura e a farsi avanti con Ozan.

Spinta da tali parole, Selin si presenterà dunque il mattino successivo nell’ufficio di Tolga per avere degli ulteriori consigli da lui su come avvicinarsi a Ozan.

Tradimento, spoiler: Selin consiglia a Tolga di omettere qualcosa ad Oylum

Nel bel mezzo del dialogo, Tolga si renderà però conto del fatto che la sua azienda è sotto attacco informatico da parte di un hacker, che chiederà dieci milioni di dollari entro sei ore per evitare di far collassare tutti i conti. Disperato, Tolga cercherà di reperire quanto più denaro possibile, ma non avrà accesso a così tanta liquidità in poco tempo. Inizialmente, chiederà ad un suo dipendente se ci possa essere lo zampino del padre dietro all’attacco, ma il sottoposto sarà certo dell’estraneità di Oltan nella questione.

Comunque sia, Tolga scarterà lo stesso l’idea di chiederà aiuto a Oltan, in nome della decisione di chiudere qualsiasi rapporto con lui. Tuttavia, quando mancherà meno di un’ora alla scadenza del tempo previsto, sarà Oltan a chiamare Tolga, allertato da un altro dipendente del figlio. In preda alla preoccupazione più totale, Tolga non avrà dunque altra scelta se non quella di accettare i soldi del padre, che di fatto lo salverà dalla bancarotta.

L'attacco informatico verrà bloccato nel giro di pochi minuti e Tolga potrà tirare un sospiro di sollievo. Il tutto sotto gli occhi di Selin, che gli consiglierà – almeno per ora – di non fare parola a Oylum di quello che è successo e dei soldi che ha ricevuto da Oltan. Un'omissione in piena regola… ma quanto tempo passerà prima che Oylum ne venga a conoscenza?