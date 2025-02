Un posto al sole: Michele va incontro al suo (brutto?) destino | Anticipazioni

Presto, in più di una storyline, a Un posto al sole le atmosfere si faranno estremamente fosche. Una delle trame che vanno verso “qualcosa di imprevedibile” è sicuramente quella che riguarda l’inchiesta di Michele Saviani (Alberto Rossi) sulle attività illecite della famiglia Gagliotti. Occhio perché ne succederanno di tutti i colori…

Come già sappiamo, proprio negli episodi in onda in questi giorni, Alice (Fabiola Balestriere) riuscirà a capire che Michele si sta occupando dei Gagliotti e, incautamente, ne parlerà a Vinicio (Gianluca Spagnoli), del quale si fida ciecamente.

Fiducia mal riposta, però, visto che il ragazzo – pur essendo sinceramente innamorato della giovane Pergolesi – sarà in cerca di chiarimenti e spiffererà tutto al fratello Gennaro (Carlo Caracciolo), il quale a quel punto comprenderà una volta per tutte chi gli sta remando contro.

Da tutto ciò scaturirà un momento di crisi tra Vinicio e Alice, la quale si sentirà fortemente tradita dal suo boyfriend, ma poi sembra che i due riusciranno a riavvicinarsi. Più grave sarà la situazione di Gennaro, che inizierà a temere per il futuro suo e della famiglia, e cercherà la collaborazione di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per tenere a bada Michele.

Evidentemente il risultato non soddisferà totalmente le aspettative, visto che alla fine Gagliotti opterà per una soluzione più diretta: affronterà direttamente Michele e intuirà che il giornalista sa davvero “qualcosa di troppo”. Di conseguenza Gennaro cercherà di intimidire Saviani, che invece risponderà proponendogli un’intervista!

Insomma, uno scontro al vertice sembra prospettarsi nelle prossime puntate di Upas, ma la cosa potrebbe non finire qui: Michele, intenzionato nonostante tutto a proseguire le sue investigazioni, acquisirà delle informazioni importanti… ma chissà se farà in tempo a usarle! Eh sì: qualcosa accadrà… e la sensazione è che non si tratti di nulla di buono!