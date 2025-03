Anticipazioni La promessa: Alonso prende una decisione che indispettisce Lorenzo!

La “guerra” per prendere possesso del negozio di marmellate sta ufficialmente per cominciare. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Catalina de Lujan (Carmen Asecas) avrà infatti un unico pensiero: riappropriarsi dell’attività che ha avviato con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). Tuttavia, il capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non le renderà l’obiettivo così tanto facile…

La Promessa, news: Catalina rivuole la sua attività

Dopo aver interrotto la sua frequentazione con Adriano (Ibrahim Al Shami), Catalina deciderà di tornare a vivere a La Promessa ed avrà al suo fianco Pelayo, con il quale vorrà darsi una nuova opportunità in seguito alla loro brusca rottura. Accolta in malo modo dalla matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin), in piena crisi coniugale con il marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), Catalina si impegnerà fin da subito per riottenere il controllo del negozio di marmellate.

Dopo aver appreso da Simona (Carmen Flores Sandoval), Lope (Enrique Fortun) e Candela (Teresa Quintero) che Lorenzo sta producendo della marmellata di bassa qualità utilizzando prodotti scadenti, Catalina cercherà di convincere il padre Alonso a riaffidarle la gestione dell’attività. Una richiesta alla quale il marchese non darà il suo benestare, visto che il conservificio starà dando degli ottimi risultati dal punto di vista delle vendite. Ciò almeno fino a quando non si verificherà un pericoloso incidente…

La Promessa, trame: Lorenzo nei guai

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Lorenzo avrà distribuito ogni carico di marmellata tra i soldati dell’esercito. Il capitano dovrà dunque risolvere una vera e propria emergenza quando 56 soldati si intossicheranno al fronte e tutto lascerà pensare che la causa sia da attribuire proprio alle conserve che produce.

Messo da Alonso di fronte alle sue responsabilità, Lorenzo tenderà a minimizzare la questione, asserendo che i commilitoni vivono in condizioni di scarsa igiene, ragione per la quale nessuno potrà di certo attribuire alle marmellate la responsabilità dell’intossicazione. Spiegazioni strafottenti che non piaceranno al marchese, il quale deciderà subito di mettere un punto alla faccenda…

La Promessa, spoiler: Alonso prende una decisione che indispettisce Lorenzo

Al fine di impedire che il conservificio continui a navigare in cattive acque, Alonso deciderà di riaffidare l’attività a Catalina e Pelayo. La decisione spiazzerà Lorenzo, il quale verrà messo di fronte al fatto compiuto esattamente come i due fidanzatini. Siamo però proprio sicuri del fatto che il capitano De La Mata se ne starà con le mani in mano a guardare?

In realtà, il “padre” di Curro (Xavi Lock) cercherà fin da subito di ottenere l’appoggio di Cruz, che si scaglierà ovviamente contro Alonso per ciò che ha deciso. Il marchese non ne vorrà però proprio sapere di ritornare sui suoi passi e ribadirà la sua scelta su Catalina e Pelayo, inasprendo ancora di più i rapporti con la moglie, complicatissimi in seguito alla partenza di Maria Antonia (Elia Galera)… Seguici su Instagram.