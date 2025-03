Anticipazioni Tradimento: Mualla rende la vita impossibile a Oylum (e non solo)

Nelle prossime puntate di Tradimento, la povera Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) non si troverà ad avere a che fare soltanto con un marito ossessivo. Dopo l’infelice matrimonio con Behram Dicleli (Aras Aydın), la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) dovrà infatti arginare le interferenze della dispotica suocera Mualla (Nursel Köse).

Tradimento, news: il matrimonio tra Oylum e Behram

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Behram rapirà Oylum in aeroporto proprio quando starà per partire alla volta dell’America con Güzide. A quel punto, visto che sarà disposto a tutto per tenere la ragazza legata a sé, Behram organizzerà in fretta e furia un matrimonio con Oylum, in attesa tra l’altro di un figlio da lui.

Per evitare qualsiasi tipo di intoppo, Behram si avvarrà dell’aiuto di Ercan per organizzare le nozze in un posto segreto. Tuttavia, al momento della pronuncia del sì, Güzide e Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) arriveranno nella località top secret e faranno sapere a Oylum che non è obbligata a contrarre matrimonio col Dicleli.

Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, la Yenersoy sosterrà però che si sta sposando senza alcun tipo di costrizione e, date le sue parole, Güzide e Tarik andranno via lasciando che la ragazza diventi ufficialmente la signora Dicleli.

Tradimento, spoiler: Mualla rende la vita impossibile a Oylum ma…

Occhio dunque a quello che succederà appena Oylum e Behram torneranno dal loro viaggio di nozze in Thailandia. Per evitare che la moglie lo accusi di controllare eccessivamente la sua vita, il giovane Dicleli deciderà di giocare d’astuzia: in pratica, Behram darà a Oylum il permesso di uscire, ma le regalerà un’automobile nella quale farà installare da Ercan un dispositivo GPS per tracciare ogni suo spostamento.

Un modo di agire nell’ombra diverso da quello che utilizzerà Mualla. Quest’ultima tenterà un pomeriggio di non far uscire la nuora di casa, salvo poi rimangiarsi tutto quando arriverà Tarik all’improvviso e fingere che l’accaduto sia stato il frutto di un semplice malinteso. Le intromissioni di Mualla, però, non si fermeranno qui!

Tradimento, trame: la trappola per Güzide

Mualla avrà infatti da ridire anche sull’imminente divorzio tra Tarik e Güzide e sull’amicizia instaurata dall’ex giudice con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). Certa che nel suo paese criticherebbero la famiglia della nuora qualora venisse fuori l’altarino, Mualla preparerà una trappola in piena regola per Güzide con il beneplacito di Tarik.

La signora Dicleli inviterà infatti a cena Güzide in casa di Oylum e Behram proprio quando ci sarà anche l’avvocato. Non contenta, Mualla farà poi in modo che la tavolata con tutti gli ospiti venga immortalata attraverso un selfie, che verrà prontamente postato sui social.

Il risultato? Sezai vedrà lo scatto e non potrà fare a meno di rattristarsi per quello che sembrerà in piena regola un riavvicinamento tra Tarik e Güzide. Fortunatamente, la Özgüder non sarà dello stesso parere di Sezai e rimprovererà aspramente la consuocera per ciò che ha fatto. Tali parole porteranno Mualla a esprimere realmente il suo pensiero, ossia che non può accettare che i genitori della nuora siano separati perché è un vero e proprio scandalo per i Dicleli.

Fatto sta che il litigio finirà per indisporre anche Oylum, la quale comunicherà a Behram che non intende più avere nulla a che fare con Mualla: l’ennesimo problema che l’imprenditore dovrà risolvere… Seguici su Instagram.