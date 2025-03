Costanza, anticipazioni terza puntata 6 aprile 2025

Costanza fiction Rai, trama episodi in onda domenica 6 aprile 2025

Costanza e Marco non smettono di ripensare al bacio che si sono scambiati. Sebbene lo abbia definito un errore davanti a Marco, Costanza vorrebbe essere onesta con Ludovico. Tuttavia, quando lui le confida la sua totale intolleranza verso i tradimenti, lei sceglie di non rischiare di perderlo. Nel frattempo, Diana scopre di aspettare un bambino, ma la notizia suscita in lei e in Anselmo reazioni contrastanti. Quando Costanza viene a sapere della gravidanza della collega, si riavvicina a lei.

Intuendo che il corpo di Aldegard potrebbe essere sepolto a Montorio, Diana decide di sostenerla nella ricerca, e gli scavi portano effettivamente alla luce il suo scheletro. Più tardi, Costanza raggiunge Ludovico per celebrare i successi lavorativi, ma quando gli confessa del bacio con Marco, lui la lascia e si allontana.

Nonostante i progressi del Dipartimento, a Melchiorre vengono negati ulteriori fondi per continuare le ricerche. Diana si mette alla ricerca di un bando per ottenere finanziamenti, mentre Costanza registra quella che potrebbe essere l’ultima puntata del suo podcast: la sua dura critica contro il taglio dei fondi riuscirà a cambiare le cose?

Nel frattempo, Toni, attratta da Stefano, decide di interrompere le sedute, ma cambia idea quando lo sorprende mentre gestisce un violento scatto d'ira del figlio. Ludovico continua a evitare Costanza, convinto che provi ancora qualcosa per Marco, ma Anselmo, su consiglio di Diana, cerca di fargli cambiare idea. Alla notizia che il rettore ha finalmente sbloccato i fondi, i colleghi esultano e, alla fine, Costanza e Ludovico si riappacificano.