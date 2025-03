Il paradiso delle signore, Enrico: prima i sospetti, poi una sorpresa! Quale sarà? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, durante la ricerca incessante di Adelaide (Vanessa Gravina), Umberto (Roberto Farnesi) ha coinvolto Enrico (Thomas Santu) in qualità di medico e questo ha creato una situazione difficile con Marta (Gloria Radulescu) che non sospetta nulla ma che prima o poi inizierà a farsi delle domande. E se questo avvenisse prima di quanto pensiamo?

A breve la giovane Guarnieri farà una telefonata che insospettirà Enrico, ma nel frattempo qualcuno la starà osservando di nascosto. Marta riceverà dunque la visita di un uomo sconosciuto e il suo compagno cercherà di capire se gli stia mentendo…

Non avendo riscontri, ma al tempo stesso insospettito dal comportamento della compagna negli ultimi giorni, Enrico racconterà tutto a Umberto, che deciderà così di far seguire la figlia da un investigatore privato. Ma non staranno esagerando con tutti questi sospetti? Pare proprio di sì: quando Enrico scoprirà il “mistero” di Marta, avrà in realtà una piacevolissima sorpresa! Chi (o cosa) sarà mai la sorpresa? Seguici su Instagram.