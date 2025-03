Il paradiso delle signore: Italo è in contatto con Adelaide? | Anticipazioni

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, la Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) desta sempre più preoccupazioni in Umberto (Roberto Farnesi), che nonostante le continue ricerche non riesce ancora ad aiutarla. Nei prossimi episodi Guarnieri riuscirà a contattare finalmente l’infermiera di Adelaide, che però non saprà aiutarlo a ritrovare la contessa: cosa preoccupante perché – ad ascoltare Enrico (Thomas Santu) – la donna avrà poco tempo.

Nel frattempo, grazie proprio a un suggerimento del magazziniere, Umberto farà una scoperta importante su Adelaide: cosa le starà succedendo?

Quel che è certo è che, durante i continui tentativi di Umberto, il commendatore commenterà con Italo (Mauro Negrini) l’informazione ricevuta su Adelaide, ma continuerà a nascondere la verità a Odile (Arianna Amadei), che nel frattempo penserà quasi ad un abbandono di sua madre.

E infine, proprio Italo annuncerà "stranamente" la sua partenza e sarà lì che Umberto inizierà a credere che il maggiordomo possa essere in contatto con Adelaide. Avrà ragione? Lo sapremo presto!