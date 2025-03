Il paradiso delle signore: la Furlan mette zizzania, Rita fa ancora la spia! | Anticipazioni

Mentre al Paradiso delle signore le veneri saranno alle prese con l’organizzazione del lavoro per l’uscita della nuova collezione, alla Galleria Milano Moda arriverà una figura di spicco del mondo della moda che farà un’offerta alla Furlan (Marta Mazzi): è arrivato il grande momento per Giulia?

Intanto la GMM deciderà di anticipare l’uscita della collezione in modo da danneggiare il Paradiso, mentre la Furlan chiederà a Delia (Ilaria Maren) di incontrarsi l’indomani per parlarle di una “questione privata”: la questione privata si chiamerà forse Gianlorenzo (Luca Ferrante)? Ebbene sì! La Furlan parlerà alla Venere di Botteri insinuando che sia un uomo inaffidabile.

Alla GMM, intanto, si prepareranno per l’uscita della collezione, con una modella d’eccezione: chi sarà mai? In attesa di saperlo, la Furlan continuerà a insinuare dubbi sul conto di Botteri e Delia ne parlerà a Concetta (Gioia Spaziani): che motivo avrebbe la stilista della GMM per accanirsi così tanto nei confronti dello stilista del Paradiso?

Marcello (Pietro Masotti), intanto, vorrà vederci chiaro sull’uscita anticipata della collezione della GMM prendendo informazioni. E mentre continuerà a indagare sulla galleria rivale, Barbieri sarà in attesa delle foto in anteprima della loro nuova collezione da parte del suo amico fotografo Aldo Bresciani. Tuttavia Rita (Chiara Dell’Omodarme) sarà di nuovo all’opera come spia per conto della GMM: siamo sicuri che queste foto arriveranno a destinazione e che la collezione del Paradiso andrà bene? Seguici su Instagram.