Il paradiso delle signore: Marcello affronterà Tancredi! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, Marcello (Pietro Masotti) è sempre più sospettoso nei confronti di Tancredi (Flavio Parenti) e continua a pensare che voglia soltanto approfittare della bravura di Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) per i suoi comodi.

Comunque sia, dopo aver concluso l’intervista al Conte, la Venere giornalista racconterà a Barbieri la verità sul passato di Tancredi, ma lui non la prenderà affatto bene: c’è di mezzo la vita del suo amico Vittorio (Alessandro Tersigni).

Nel frattempo Tancredi si presenterà a sorpresa al Paradiso per fare una nuova proposta di lavoro a Rosa: come la prenderà la ragazza, che da quando lavora a stretto contatto con il conte di Sant’Erasmo inizia a subirne il fascino?

In realtà il problema non è soltanto come la prenderà Rosa, ma soprattutto come la prenderà Barbieri: alla vista del conte, Marcello decide di affrontarlo. E, dopo il battibecco tra i due uomini, la Venere riceverà un invito a cena da Marcello, ma la ragazza avrà altri programmi per la serata…