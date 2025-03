Il paradiso delle signore: novità “audio” su Adelaide! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, dopo svariati tentativi di ritrovare la Contessa (Vanessa Gravina), dispersa a Londra o forse in contatto con qualcuno di familiare a Villa Guarnieri, Umberto (Roberto Farnesi) chiederà a Italo (Mauro Negrini) le chiavi degli appartamenti milanesi della donna, ma non potrà mai immaginare quali saranno le mosse del maggiordomo! Che il fedelissimo servitore di Adelaide tenga la sua signora in un baule di camera sua giusto accanto al divano rosso?

Umberto, nel frattempo, non convinto del comportamento di Italo incaricherà un investigatore per ritrovare la cognata e inizia a sospettare del maggiordomo. Più tardi, proprio Italo chiederà il permesso di lasciare la Villa per qualche giorno e Guarnieri, sospettando che il suo sottoposto sia in contatto con Adelaide, lo costringerà a confessare: sapeva e non aveva detto nulla per proteggere la sua datrice di lavoro!

Ma cosa accadrà dopo questa improvviso colpo di scena? A Villa Guarnieri arriverà un messaggio audio di Adelaide: sarà a quel punto che Umberto convocherà immediatamente Marta (Gloria Radulescu), Odile (Arianna Amadei) e Marcello (Pietro Masotti) per rivelare tutta la verità sulla contessa. Come la prenderanno? E soprattutto: qual è la verità? Seguici su Instagram.