La Promessa anticipazioni: Cruz blocca il matrimonio segreto tra Jana e Manuel!

Niente da fare: il matrimonio tra Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) è ancora lontano. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i due giovani saranno infatti costretti a rinunciare alle loro nozze segrete a causa di un intrigo ordito da Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

La Promessa, news: Cruz scopre che Jana e Manuel stanno insieme

Come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, la storyline comincerà a complicarsi quando, grazie all’aiuto di Santos Pellicer (Manu Imizcoz), Petra Arcos (Marga Martinez) entrerà in possesso del diario segreto di Maria Fernandez (Sara Molina). Nello stesso, pur non riportando mai alcuni nomi, la domestica avrà scritto per filo e per segno come è nata la relazione tra Jana e Manuel.

Non a caso, sia Cruz e sia Petra non faranno fatica a capire che “l’erede del marchesato che amava solcare i cieli” è proprio Manuel. Analizzati poi, altri passaggi del diario, la Ezquerdo e la Arcos concorderanno sul fatto che è la Exposito l’inserviente che ama segretamente il rampollo. Il peggio però arriverà quando, nelle tantissime righe scritte, Maria farà menzione del matrimonio segreto con la sua amata che il “marchesino” sta organizzando ormai da qualche settimana…

La Promessa, trame: Cruz e Petra indagano su Jana e Manuel

Certe del fatto che le nozze siano imminenti, Cruz e Petra inizieranno ad indagare segretamente. Il giorno successivo, la Ezquerdo chiederà infatti a Manuel se le vada di accompagnarla ad una merenda quello stesso pomeriggio, ma il ragazzo tirerà fuori una scusa poco convincente. Inoltre, la Arcos chiederà espressamente a Jana di ripulire da cima a fondo la stanza della marchesa, ma la Exposito rifiuterà di farlo asserendo che ha il pomeriggio libero.

Dati questi elementi, Petra e Cruz non faranno dunque fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e a capire che Jana e Manuel si vogliono sposare quel giorno. Convenendo sull’ipotesi che non potranno di certo farlo nella chiesa principale del paese, dove tutti conoscono il marchesino, le due alleata cercheranno così altrove.

La Promessa, trame: Cruz blocca il matrimonio segreto tra Jana e Manuel!

Una corsa contro il tempo che Cruz riuscirà a vincere. Possiamo infatti anticiparvi che Manuel e Jana raggiungeranno raggianti, in solitaria, la chiesetta scelta per le loro nozze e si giureranno ancora una volta amore eterno prima di entrare nell’edificio e incontrare il sacerdote (lo stesso che ha scelto di procedere con le nozze poiché Lujan non l’avrà messo al corrente della sua vera identità).

Quando le porte della chiesa si apriranno, i due innamorati si troveranno però di fronte a Cruz che, con fare beffardo, sottolineerà che non possono di certo diventare marito e moglie senza un testimone. Parole che di fatto annunceranno a Jana e Manuel che non l’hanno fatta franca, visto che il sacerdote non sarà più disposto a sposarli e le nozze salteranno.

L’escamotage narrativo sarà utile per un aspetto: Manuel e Jana apprenderanno che Cruz sa della loro relazione. Per questo, i nostri protagonisti agiranno di conseguenza per proteggere il loro amore… ma in che modo? Seguici su Instagram.