La promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 23 a sabato 29 marzo 2025

Curro scopre che Martina è stata ricoverata in segreto in un sanatorio e, desideroso di conoscere la verità, chiede spiegazioni. Ayala gli rivela che la ragazza ha tentato di avvelenarlo con la cicuta. Margarita, pur avendo dubbi sulla vicenda, ha accettato questa soluzione per evitarle la denuncia e il carcere.

Jana e María si recano alla grotta, ma la loro assenza non passa inosservata: Petra se ne accorge e si infuria. Intanto, María Antonia e Cruz brindano felici al ritorno di Manuel.

Salvador raccoglie solo 178 pesetas e 28 centesimi per dimostrare ai suoceri di Virtudes che lei ha i mezzi per mantenere suo figlio Adolfo. È solo la metà della somma necessaria, ma Candela non si arrende. Nel frattempo, il dottore continua a nutrire dubbi sull’innocenza di Martina e firma per la somministrazione della cura sedativa.

Vera ha sempre nutrito sentimenti per Lope, e Petra lo rivela a Santos, che scopre così di essere stato ingannato. Intanto, Curro e Manuel fanno ritorno a casa, accolti con affetto da tutti, inclusa la servitù. Petra, però, inizia a sospettare dei maggiordomi e vuole scoprire dove si trovino realmente Jana e María, avendo capito che la scusa del lavoro dai duchi non regge più.

Catalina confida a Manuel che è stata Cruz a far trapelare la notizia della sua rottura con Pelayo ai giornali, facendola diventare oggetto di derisione in tutta la regione.

Virtudes restituisce il calice liturgico a Rómulo in presenza di Simona, giustificandosi con il fatto che lo aveva rubato solo per riavere suo figlio.

Lorenzo insinua strani sospetti ad Alonso su María Antonia, spingendo il marchese a confrontarla per sapere se abbia rivelato a Lorenzo ciò che è accaduto tra loro. María Antonia nega tutto, ma Alonso, diffidente, le chiede di lasciare La Promessa.

Margarita organizza una merenda con alcune amiche e incarica Santos di preparare gli inviti. Nel frattempo, Manuel chiede che gli venga allestita una stanza in cui lavorare, non potendo al momento usufruire dell’hangar. María Antonia cerca di nascondere il suo interesse per Alonso, ma è evidente che il miglioramento del rapporto tra il marchese e Cruz la infastidisca.

Manuel invita Catalina alla cena di bentornato, e lei accetta a una condizione: che Adriano partecipi. Quest’ultimo, nel frattempo, confessa di provare sentimenti molto forti per lei.

Martina cerca di andare d’accordo con Juana e di evitare che la donna la aggredisca nuovamente, assecondando la sua follia.

Santos assicura a Ricardo di aver inviato tutti gli inviti per la merenda di Margarita e afferma che, nonostante la fine della sua storia con Vera, tra loro ora va tutto bene. Tuttavia, confessa a Petra che la sua vendetta è già in atto.

Virtudes viene perdonata per il furto del calice da Padre Fermín, ma perde il lavoro come perpetua. Nel frattempo, Rómulo informa il marchese che la tomba di Pia è stata profanata. Pia, in realtà, è ancora nascosta nella grotta, dove trova conforto grazie a Jana e María.

Quando arriva il giorno della merenda, Margarita accoglie le sue ospiti e resta sorpresa nel vedere tra loro anche la duchessa de Carril, il cui nome non figurava nella lista degli invitati. Salvador inizia a indagare sulla sua presenza inaspettata e ne parla con don Ricardo, che sospetta possa trattarsi di un piano di Petra per screditare Margarita e dimostrare la sua incapacità come maggiordomo. Petra, tuttavia, nega ogni coinvolgimento.

Durante la merenda, Vera nota con sorpresa la presenza di sua madre tra le invitate. Sconvolta, scappa via, ma la duchessa la segue e le impone di fermarsi a parlare. Vera, in lacrime, la supplica di dimenticarsi di lei e di continuare a credere che sia morta.

Curro decide di andare al sanatorio per salvare Martina, mentre Manuel gli copre le spalle. Una volta lì, la trova in giardino, le mette addosso una giacca per non destare sospetti e la invita a camminare con disinvoltura. I due riescono ad allontanarsi, ma poco dopo scatta l’allarme.

Margarita continua a chiedersi chi possa aver invitato la duchessa de Carril, visto che nella sua lista comparivano solo quattro nomi.

Adriano, entusiasta dell'invito di Catalina, si presenta alla cena vestito con eleganza, determinato a fare una buona impressione.