La Promessa anticipazioni: Manuel scopre che Curro è anche suo fratello!

Le prossime puntate italiane de La Promessa saranno cariche di rivelazioni per Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Nel giro di poco tempo, il marchesino scoprirà infatti che Curro de la Mata (Xavi Lock) non è soltanto il fratello della sua amata Jana Exposito (Ana Garces)… ma pure il suo! Quale sarà la sua reazione? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Jana racconta a Manuel la sua storia

Come abbiamo potuto raccontarvi nei nostri precedenti post, la storyline partirà nel momento in cui Jana confesserà di essere arrivata a La Promessa per far luce sulla morte della madre Dolores (Anai Gonzalez). Dopo avergli rivelato che il suo vero nome è Mariana e che probabilmente la sua mamma è stata uccisa da Juan (Alberto Gonzalez), il nonno di Manuel ormai defunto, la Exposito farà al Lujan un’altra confessione.

In un secondo momento, Jana renderà Manuel partecipe del fatto che lei e Curro sono fratelli. E gli spiegherà per filo e per segno come il fratellino Marcos è stato fatto passare come l’erede di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e della zia Eugenia. Tuttavia, Jana eviterà di dire a Manuel che Curro è figlio del padre Alonso de Lujan (Manuel Regueiro)…

La Promessa, spoiler: Curro rivela a Manuel che è anche suo fratello!

Spiazzato dalla confessione, Manuel farà fatica a credere inizialmente alla versione di Jana. Col trascorrere delle ore, capirà però che la domestica non gli ha mentito e le darà nuovamente il suo appoggio, precisando tra le altre cose che intende ancora sposarla in gran segreto per mettere la sua famiglia di fronte al fatto compiuto.

In ogni caso, dopo aver espresso nuovamente i suoi sentimenti a Jana, Manuel eviterà qualsiasi tipo di confronto con Curro. Almeno finché non sarà lo stesso De La Mata a chiedergli di parlare.

A quel punto, Manuel dirà a Curro che è felice del suo legame con Jana e gli svelerà che intrattiene ormai da tempo una relazione con lei. Parole che spingeranno De La Mata ad essere ulteriormente sincero con il parente. Non a caso, quella sera stessa, Curro spiazzerà Manuel comunicandogli che lui e Jana hanno soltanto la madre in comune. Premessa che servirà a Curro per svelare a Manuel che sono fratelli… perché anche lui è figlio di Alonso!!!

La Promessa, trame: la reazione di Manuel

Inizialmente turbato dopo aver capito che in passato il padre ha tradito Cruz (Eva Martin) con Dolores, Manuel darà modo a Curro di spiegarsi e dopo poco tempo si rallegrerà all’idea di avere “trovato” un nuovo fratello. Pensiero che, il giorno successivo, condividerà anche con Jana, precisando che è felice di avere in comune con lei un fratello.

Tale consapevolezza spingerà Manuel ad accelerare i preparativi delle nozze con Jana. Il marchesino intenderà sposarsi entro cinque giorni, grazie all’aiuto di un sacerdote al quale non avrà detto di essere l’erede del marchesato di Lujan. Ma in quest’occasione tutto andrà davvero per il verso giusto? Jana e Manuel riusciranno sin da subito a diventare marito e moglie? Seguici su Instagram.