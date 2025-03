La Promessa, anticipazioni spagnole: anche Cruz lascia la soap!

Non è stata soltanto la morte choc di Jana Exposito (Ana Garces) a caratterizzare le puntate de La Promessa andate in onda nei giorni scorsi in Spagna. I telespettatori iberici hanno infatti assistito ad un altro clamoroso colpo di scena: anche la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ha infatti lasciato la soap!

La Promessa, news: la morte di Jana

Come vi abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Jana è morta dopo giorni di agonia (apparentemente!) a causa di uno sparo che ha messo fine sia alla sua vita e sia a quella del bambino che aspettava dal marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho). I sospetti del sergente Burdina, incaricato di occuparsi delle indagini, si sono concentrati fin da subito su Cruz, a causa del bottone di una sua vestaglia che Jana aveva tra le sue mani quando è stata ritrovata agonizzante.

Fin da subito, dando l’impressione di essere sincera, Cruz ha negato ogni suo coinvolgimento nella questione. Nessuno le ha però creduto, soprattutto perché Jana aveva ormai rivelato a tutti quanti di essere Mariana e di conseguenza aveva accusato apertamente Cruz di essere la mandante dell’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez). Tale circostanza ha compromesso definitivamente la posizione della Ezquerdo quando Jana ha esalato il suo ultimo respiro…

La Promessa, spoiler spagnoli: l’uscita di scena di Cruz

Dopo aver implorato invano Petra Arcos (Marga Martinez) di dichiararsi colpevole dell’omicidio, Cruz si è infatti dovuta rassegnare al suo destino. Rinnegata da tutti i parenti, in particolar modo dal figlio Manuel, la Ezquerdo ha dovuto fare i conti anche con la forte irruenza di Curro (Xavi Lock). Quest’ultimo non ha infatti esitato ad aggredirla fisicamente subito dopo la morte di Jana, ma fortunatamente si è bloccato in tempo prima di farle seriamente del male.

Tutti questi momenti di forte tensione hanno fatto da apripista all’arresto definitivo di Cruz, finita dunque in carcere per un omicidio che probabilmente non ha commesso, a differenza di quello del figliastro Tomas (Jordi Coll) e di tanti altri. Cruz ha dunque salutato il marito Alonso (Manuel Regueiro) ed è andata incontro al suo nuovo destino…

La Promessa, trame: chi prenderà il posto di Cruz?

Chi prenderà ora il posto di Cruz come cattiva principale della telenovela? Tutto sembra puntare sulla new entry Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano). E infatti la “nobile” ha già fatto il suo ingresso nella sigla insieme alla figlia Angela (Marta Costa), nuovo interesse sentimentale di Curro.

Le due new entry, nei crediti iniziali, hanno preso il posto proprio di Jana e Cruz, ormai definitivamente fuori dal cast de La Promessa. Nel caso di Eva Martin, però, nulla le vieta di tornare in futuro dato che la Ezquerdo è ancora viva e vegeta, a differenza purtroppo dell’amatissima consorte di Manuel, ora accreditato per primo nella sigla iniziale insieme a Curro. Un aspetto, questo, che ha dato modo di scoprire che il legame di “fratellanza”, tutto da costruire, tra i due Lujan sarà al centro della scena nelle prossime vicende! Seguici su Instagram.