La Promessa: Jana confessa a Manuel che Curro è suo fratello! | Anticipazioni

Rivelazione chiave in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo avergli raccontato parte della sua travagliata storia, Jana Exposito (Ana Garces) confesserà infatti all’amato Manuel de Lujan (Arturo Sancho) che il giovane Curro de la Mata (Xavi Lock) è suo fratello. Ma come la prenderà il marchesino? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: la mezza confessione di Jana

Come abbiamo potuto informarvi in precedenza, Jana farà sapere a Manuel di non essere arrivata per caso a La Promessa. Oltre a dirgli che il suo vero nome è Mariana, la Exposito parlerà apertamente al suo amato dell’omicidio della madre Dolores (Ana Gonzalez), avvenuto di fronte a lei, e del rapimento del piccolo Marcos. Il tutto identificando tra l’altro in Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), nonno di Manuel, uno dei possibili assassini.

Tuttavia, in questa occasione, Jana non potrà dire a Manuel che Marcos è Curro, perché l’arrivo di Alonso (Manuel Regueiro) interromperà il racconto sul più bello e la Exposito dovrà rimandare tutto quanto ad un secondo momento. Ma i telespettatori non dovranno attendere tanto tempo: spronata da Maria Fernandez (Sara Molina) a dire la verità, Jana andrà infatti fino in fondo – o quasi – con la sua confessione.

La Promessa, spoiler: Jana confessa a Manuel che Curro è suo fratello

Eh sì: possiamo anticiparvi che, alla fine, Jana vuoterà il sacco e, lasciandolo attonito, dirà a chiare lettere a Manuel che Marcos, il fratello che ha cercato per anni, è in realtà Curro!

Ovviamente, il marchesino resterà spiazzato da tali parole, tant’è che avrà bisogno di prendersi del tempo per riflettere su ciò che Jana gli ha raccontato, in primis perché farà fatica a vedere il nonno Juan come un assassino e poi non riuscirà neanche a comprendere per quale ragione la zia Eugenia abbia accettato di crescere un figlio non suo mentendo per anni.

Totalmente confuso sul da farsi, Manuel suggerirà a Jana di mettere momentaneamente in standby i preparativi del loro matrimonio segreto. Volontà che farà storcere il naso alla Exposito, la quale nel frattempo dirà a Curro che ormai Manuel sa del loro legame di parentela (anche se ha evitato di dirgli che pure loro due sono fratelli, in quanto entrambi figli di Alonso).

La Promessa, trame: la reazione di Manuel

In ogni caso, la trama avrà presto un risvolto più che positivo: ancora una volta, Manuel darà dimostrazione di fidarsi ciecamente di Jana. E così, dopo essersi scusato per la sua reazione, le farà sapere che niente può intaccare il loro amore e si dirà pronto per continuare a stare al suo fianco. Insomma, il legame tra Manuel e Jana apparirà più solido che mai, nonostante la confessione sulle origini della ragazza.

Questo sarà il primo passo di una storyline lunga che porterà i due piccioncini ad uscire finalmente allo scoperto anche di fronte ad Alonso, Cruz (Eva Martin) e i loro parenti. Ma questi ultimi come reagiranno a un amore non consentito dalla società nobiliare? Seguici su Instagram.